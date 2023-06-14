企鵝妹走1000公里了！屏東夜空「驚現煙火秀」 挑戰剩最後一哩路
南韓知名實況主企鵝妹（Jinny）在台灣進行「徒步走遍台灣本島4極點」，今（14）日進入第39天挑戰，就在晚間8點左右，她也正式徒步走完1000公里，甚至還有人精心安排，在她完成瞬間施放煙火，讓透過鏡頭觀看的全球網友也相當驚喜。
記者潘毅/綜合報導
企鵝妹自4月23日起正式開始進行「徒步走遍台灣本島4極點」，沒想到後續旅程中，各式各樣的突發狀況發生，有驚險也有溫馨、有趣的，中途還在南投救援了浪犬Gina，還有去了許多原本沒在最初計畫中的觀光地點，也讓她的移動路程不斷增加，早已大大超越最初預計的634公里路程。
然而就在今（14）日企鵝妹預計要從屏東東港走到枋山，就在這段路途中，她正式走了1000公里，一瞬間直播湧入大量贊助斗內，甚至還有屏東朋友精心安排了煙火秀，直接在企鵝妹面前施放，讓她驚呼連連。
不少粉絲看完也紛紛大讚「企鵝妹真的太強了！」、「1千公里真的太厲害，看到她走到腳底破皮還繼續走，真的佩服」、「這毅力贏過99%的人了吧」、「完成挑正只剩最後一哩路了，加油」。企鵝妹也表示預計要在本週末，抵達最後一個目的地「台灣最南點」，完成這次艱難的挑戰。