房市／高雄這區屋主「讓利5%至10%」　信義房屋：最快成交

去年下半年以來，政府祭出諸多打炒房政策，銀行房貸利率也「升升不息」，信義房屋河堤店店長何柏勲觀察，整體市場面不像2020下半年及2021年，呈現賣方市場，因此，近2、3個月三民區主要成交的物件，多是賣方感受到市場脈動，願意在售屋總價上做出反應的物件，讓利的空間大約是社區行情最高點、往下調整5%至10%；此外，除非是比較特殊的戶別，例如景觀有獨特性、新裝潢、附贈家具等，否則成交價創下社區新高價的狀況也較為緩和。
而之所以三民區的移轉量能較為突出，何柏勲進一步分析，三民、鳳山區本就是高雄市人口稠密的行政區，且三民區鄰近重大建設多的鼓山、左營區，房價CP值相對高，以目前市場上自住剛需客戶為主的狀況，交易量自然穩定。
舉例來說，以同樣社區品質不錯、屋齡20年上下、4房平面車位的物件來說，三民區總價約落在1300至1400萬，左營區約1500至1600萬，鼓山則約1600至1700萬，有預算考量的購屋族，不少人轉而考慮買進三民區；又或是在三民區選擇屋齡較高的物件，但室內空間可以做4房，同樣預算大約買鼓山區新的2房或左營3房，視不同消費者有不同的取捨。
整體市場面賣方市場狀況略有鬆動，對買方而言反而是不錯的進場時間點，能夠有比較充裕的時間選擇物件，且成交價格創社區新高的狀況相對少。不過，何柏勲也提醒，如果此時有購屋打算，因金管會限制貸款，需特別留意原本名下是否還有房貸，以及自備款、未來每月還款負擔等，以免造成太大壓力。
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