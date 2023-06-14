水電師傅出動檢視！客直接塞「4位數」車馬費 台人見原因超有感
俗話常說「術業有專攻」，但在台灣卻時常能聽到許多「不尊重專業」的案例，尤其水電師傅更是有感，常遇到客人狂嫌「看一下就要付錢」的窘境。不過近期就有水電師傅分享，自己出動到客戶家，竟然收到「4位數」車馬費，理由一聽更讓近萬名台灣網友十分感慨。
記者潘毅/綜合報導
擁有61萬人訂閱的YouTuber「宅水電」梁師傅，今（14）日在臉書上發文分享，近期有曾是老師職業的七十多歲客人，家中突然有水電需求，而宅水電便騎機車前往現場，來回耗費半小時。
到場後，梁師傅與客人相談盛歡，也成功排解了顧客家中的水電狀況，正當師傅要離開時，客人竟拿出2000元大鈔要給梁師傅，這讓他立刻搖頭婉拒「這我受不起，優質客人值得我服務不要緊」。但這位客人則堅持，更用一句話點醒梁師傅「出門就是成本，這價錢(2千台幣)在美國根本不會有人出來幫你『看一看』 」，同時也強調這只是車馬費，堅持要師傅收下。
這次經驗，也讓梁師傅有了深刻體悟「我將用行動回應您的期望，事情的本身沒有這麼複雜，規矩的訂立也不是必須生硬，互相尊重的過程才是長久來往的根基」。不少台灣人看完也紛紛贊同表示「專業需要被肯定與尊重，才有機會互相成長、創造雙贏」、「專業是有價的」、「很好的客人，就有更好的服務，水電同行有感」。