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去日本玩常常被坑錢？在地人「公開內幕」　招牌有1行字要注意

▲近年隨著國境解封，不少台灣人都選擇到日本旅遊，但你知道日本服務的眉角嗎？（圖/Klook提供）
▲近年隨著國境解封，不少台灣人都選擇到日本旅遊，但你知道日本服務的眉角嗎？（圖/Klook提供）

記者張嘉哲/綜合報導

最近大家總會出國遊玩，但當地的民俗風情可不見得每樣都能接受。近日一名長輩獨自前往日本，因不熟識手機的操作，求助當地電信公司，結果日本店員只是把SIM卡拔出來，就跟他收取500日幣（約新台幣110元），這讓該位長輩感到非常錯愕，且想要詢問序號的問題，店員也不願意幫忙，讓他覺得服務態度非常不有善。對此，旅台日本作家「日本人的歐吉桑」也對此作出解釋。

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日本人的歐吉桑在臉書上分享，透露日前帶一個長輩去通訊行買網卡，台灣店員不僅耐心回答各種問題，還教導如何換SIM卡等等，過程十分熱心，還提醒長輩抵達日本後，除了換SIM卡，還要開通1個程序，就是要把說明書上的序號輸入到手機裡。

結果長輩到了日本還是「卡關」，於是求助當地的通訊店家，結果光是幫忙拔出SIM卡，就被日本店員收了500日幣（約新台幣110元），且請店員幫忙輸入序號也不願意，讓長輩十分納悶提問「日本的電信公司看起來超不友善，幫忙操作手機動作會收服務費，這或許是日本文化，沒有免費服務這種項目吧？感覺台灣服務態度好多了」

▲有長輩到日本時請當地店員幫忙換SIM卡，卻被收取500日圓費用，讓他們覺得很不友善。（圖／取自《Pixabay》）
▲有長輩到日本時請當地店員幫忙換SIM卡，卻被收取500日圓（約台幣110元）費用，讓他們覺得很不友善。（圖／Pixabay）
對此，日本人的歐吉桑則解釋，「台灣的服務結構是成套式的，但是日本服務的結構是選項式（堆積方式）」例如在台灣吃牛排會附帶吃到飽的沙拉、飲料與點心等，就算沒有服務裡面的工作，只要看起來客人困惱的話，店員會願意幫忙；但日本是餐點都是分開算，例如「牛排多少錢、沙拉多少錢、飲料多少錢、點心多少錢」。

日本人的歐吉桑說「日本很多業界的商家愛規定所有作業的費用，尤其有關3C、美容、結婚等等行業，他們的作業費用項目超級細節的，所以對店員來說，沒有付這些作業費用的客人，店員沒有辦法幫忙，愛規定的日本人來說，規定之外的作業要提供給客人服務，是背叛公司規定的意思，所以已經習慣台灣的超友善的成套服務的人來說，日本的服務可能覺得太冷漠」。

「但是我們日本人來說，日本的付費方式反倒比較輕鬆，因為只要付錢就可以收到職業的作業，而且萬一發生問題的話，可以讓他們負起所有的責任」日本人的歐吉桑說「正因為廣告行銷方式不一樣，台灣是以整套服務而大宣傳，日本是以最低費用而大宣傳，所以台人下次去日本旅遊時，務必注意店家門口是否有『〇〇日幣！』的招牌，萬一要入內尋求服務時，絕對不可能只有付招牌上的費用」。

▲日本商店街招牌眾多，由於廣告模式的不同，日本通常以「最低價」招牌設計作為吸引顧客的模式。（示意圖／取自unsplash）
▲日本商店街招牌眾多，由於廣告模式與台灣不同，日本通常以「最低價招牌設計」作為吸引顧客的模式。（示意圖／取自unsplash）
貼文曝光後，不少網友紛紛讚歎表示「這是真的！歐吉桑講的超級詳細！而且也真的就是日本的文化」、「難怪台灣服務業低薪，其實以普世價值來說，服務是有價的」、「服務是需要價格支付的在日本，真的長知識」、「所以才會說無料案內所不是真的免錢啊」、「真的欸！之前去日本招牌寫1000日幣，結果進去吃好幾千日幣」、「長知識了！難怪每次去日本玩，結帳都覺得好像跟招牌寫的是不同價位」。




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