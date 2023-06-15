去日本玩常常被坑錢？在地人「公開內幕」　招牌有1行字要注意

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結果長輩到了日本還是「卡關」，於是求助當地的通訊店家，結果光是幫忙拔出SIM卡，就被日本店員收了500日幣（約新台幣110元），且請店員幫忙輸入序號也不願意，讓長輩十分納悶提問「日本的電信公司看起來超不友善，幫忙操作手機動作會收服務費，這或許是日本文化，沒有免費服務這種項目吧？感覺台灣服務態度好多了」
對此，日本人的歐吉桑則解釋，「台灣的服務結構是成套式的，但是日本服務的結構是選項式（堆積方式）」例如在台灣吃牛排會附帶吃到飽的沙拉、飲料與點心等，就算沒有服務裡面的工作，只要看起來客人困惱的話，店員會願意幫忙；但日本是餐點都是分開算，例如「牛排多少錢、沙拉多少錢、飲料多少錢、點心多少錢」。
日本人的歐吉桑說「日本很多業界的商家愛規定所有作業的費用，尤其有關3C、美容、結婚等等行業，他們的作業費用項目超級細節的，所以對店員來說，沒有付這些作業費用的客人，店員沒有辦法幫忙，愛規定的日本人來說，規定之外的作業要提供給客人服務，是背叛公司規定的意思，所以已經習慣台灣的超友善的成套服務的人來說，日本的服務可能覺得太冷漠」。
「但是我們日本人來說，日本的付費方式反倒比較輕鬆，因為只要付錢就可以收到職業的作業，而且萬一發生問題的話，可以讓他們負起所有的責任」日本人的歐吉桑說「正因為廣告行銷方式不一樣，台灣是以整套服務而大宣傳，日本是以最低費用而大宣傳，所以台人下次去日本旅遊時，務必注意店家門口是否有『〇〇日幣！』的招牌，萬一要入內尋求服務時，絕對不可能只有付招牌上的費用」。
貼文曝光後，不少網友紛紛讚歎表示「這是真的！歐吉桑講的超級詳細！而且也真的就是日本的文化」、「難怪台灣服務業低薪，其實以普世價值來說，服務是有價的」、「服務是需要價格支付的在日本，真的長知識」、「所以才會說無料案內所不是真的免錢啊」、「真的欸！之前去日本招牌寫1000日幣，結果進去吃好幾千日幣」、「長知識了！難怪每次去日本玩，結帳都覺得好像跟招牌寫的是不同價位」。