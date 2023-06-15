台灣讀啥科系最沒用？成大生「神回應」　資優生全點頭：正確答案

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「工作佔了你人生很多的時間，喜不喜歡這個工作當然是一個非常關鍵的因素，大學不是職訓所，只有爛人沒有爛系，還有有一些人是真的滿奇怪的，自己選錯系，然後也不想辦法去改變，整天在抱怨，千錯萬錯都不是自己的錯，請思考一下什麼是你想要的，做事不要後悔就好了，每個人的人生都是屬於每個人的」。
貼文曝光後，引來不少頂大生回應，包括台大土木系同學表示「我台大土木我驕傲，台大畢業一樣低薪，低得理直氣壯，至少我不偷不搶」、中正大學同學也表示「我不相信社會只剩下醫牙電資法商還能夠穩定運作，人的能力有限、志向也有所不同，需要的是分工合作，而不是無腦勸退」、中山醫藥大學同學提到「終於...能看到不一樣的聲音了」。
而也有人分享經驗提到「每次看到一堆只會用薪水貶低別的科系的人，就覺得這些人是不是腦袋只剩下錢」、「很多長輩腦袋永遠只有出路多重要，都沒想過自己的孩子想要的是什麼」、「每個人的自我追求都不大一樣，說到底讀什麼自己爽就好」、「從國中就立志要唸數學系，現在也唸到數研所，未來還想攻博。雖然有些長輩會該該叫，但我讀得開心就好」、「只能說你的觀點才是當今正確答案！沒有任何一個科系是劣質是要被比較的！」