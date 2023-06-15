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台灣讀啥科系最沒用？成大生「神回應」　資優生全點頭：正確答案

▲大學申請入學日前放榜，不少人都上了自己想要的學校以及科系，但你滿意自己現在要就讀的科系嗎？（示意圖／翻攝pixabay）
▲大學申請入學日前放榜，不少人都上了自己想要的學校以及科系，但你滿意自己現在要就讀的科系嗎？（示意圖／翻攝pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

大學申請入學日前放榜，不少人都上了自己想要的學校以及科系，但不免也會引來一些「念這個科系好嗎？」、「念這個科系未來要幹嘛？」的討論聲浪出現，不過科系影響出路固然重要，但卻也並不是全然的侷限你的未來發展。就有網友討論「現在這個年代，大家老是在討論念什麼科系好、什麼科系最沒用，但沒想過每個科系影響的每個產業都是互相關聯的」論點被許多頂大生推爆，引起討論。

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一名就讀成大的網友在「Dcard」貼文指出「很多人討論哪個科系CP值很低、未來出路錢少等等，但講真的，人生除了錢還有很多目標吧，價值觀可以多元一點好嗎？尤其是可以養活自己的情況下，到底幹嘛一直數落別人科系？沒這些人你當真有那麼好的生活品質嗎？各行各業都需要人，這些人就不想被高薪的框架框住錯了嗎？」

工作佔了你人生很多的時間，喜不喜歡這個工作當然是一個非常關鍵的因素，大學不是職訓所，只有爛人沒有爛系，還有有一些人是真的滿奇怪的，自己選錯系，然後也不想辦法去改變，整天在抱怨，千錯萬錯都不是自己的錯，請思考一下什麼是你想要的，做事不要後悔就好了，每個人的人生都是屬於每個人的」。

▲科系的選擇並不能代表一個人的價值，心之所向去攻讀、發揮才是最重要的。（示意圖／翻攝 Pixabay ）
▲科系的選擇並不能代表一個人的價值，心之所向去攻讀、發揮才是最重要的，未來能賺多少錢或許不是選擇科系的唯一條件。（示意圖／翻攝 Pixabay ）
貼文曝光後，引來不少頂大生回應，包括台大土木系同學表示「我台大土木我驕傲，台大畢業一樣低薪，低得理直氣壯，至少我不偷不搶」、中正大學同學也表示「我不相信社會只剩下醫牙電資法商還能夠穩定運作，人的能力有限、志向也有所不同，需要的是分工合作，而不是無腦勸退」、中山醫藥大學同學提到「終於...能看到不一樣的聲音了」。

而也有人分享經驗提到「每次看到一堆只會用薪水貶低別的科系的人，就覺得這些人是不是腦袋只剩下錢」、「很多長輩腦袋永遠只有出路多重要，都沒想過自己的孩子想要的是什麼」、「每個人的自我追求都不大一樣，說到底讀什麼自己爽就好」、「從國中就立志要唸數學系，現在也唸到數研所，未來還想攻博。雖然有些長輩會該該叫，但我讀得開心就好」、「只能說你的觀點才是當今正確答案！沒有任何一個科系是劣質是要被比較的！」

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