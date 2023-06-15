啦啦隊女神短今爆被許傑輝「小房間摸胸」！揭選角騙局：他得逞了

我是廣告 請繼續往下閱讀
短今隨後也在IG限時動態發文，指控許傑輝也曾對她性騷擾，「一直在猶豫要不要講出來，這個隱藏在我心裡很深很深的痛，許導演當年在表演課後，告訴我有一個機會，可以成為螢幕背板的女主角，他說人選還沒有定案，他希望給我一個機會」。許傑輝當時要求短今在小房間換上馬甲給他看，「於是我照做了，我以為是演員的試鏡，小房間裡面只有我跟許先生兩個人」。
沒想到許傑輝當時竟然對著短今說：「妳的胸部好像豆腐喔，是假的嗎？」讓短今當場既尷尬又害怕，僅回應：「不是。」結果許傑輝甚至還要求「摸摸看」，讓短今不知道該怎麼辦，「我整個石化在原地，當時我還是大學生，沒有遇過這個事情，完全不知道要如何處理，只能讓導演得逞了」。
試鏡結束後，短今依然沒有得到當時的角色，「後來聽工作人員講，才知道原來人選早就已經拍板定案，一切都只是一個騙局」，原以為事情已結束，但當劇團演出結束後，許傑輝竟然還傳訊息給短今，要求她傳性感自拍照，「他聲稱這是表演的訓練」。
而針對黃云歆的指控，記者求證許傑輝經紀人，對方電話轉接語音信箱，訊息已讀不回。根據《中國時報》報導，許傑輝說導演的責任就是把戲導好，有人跟不上進度、跳得不夠性感，只能舉例或示範給演員看，「當年排戲跟團員講的話或許太直白，但真的沒有雜念。」造成演員不舒服跟困擾，許傑輝請他們循法律途徑提告討回公道，也向他們誠懇道歉。此外，對於短今爆料遭摸胸性騷一事，許傑輝經紀人電話、訊息均無回應。
《NOWnews今日新聞》今早致電短今經紀人豆芽，豆芽表示，「短今目前狀況都好，請粉絲不用太過擔心，因為這事件畢竟已經發生很久了，也很慶幸後來沒再遇到許本人。」她也轉達短今非常感謝粉絲關心，公司稍晚也會發布公開聲明。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110