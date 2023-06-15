許傑輝爆性騷黃云歆！小嫻目擊後「機警3舉動」被讚：真正的女神

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後來許傑輝還要求黃云歆交「性感作業」，要準備3套服裝給他看，款式則是激凸襯衫、馬甲、內衣和丁字褲等，不斷重複說著：「我知道妳是學戲劇的，所以我才跟妳講這個，因為妳聽得懂，其他人我就不會講。」眼看其他同學都慢慢走光了，人愈來愈少，黃云歆當下非常害怕，很想停止對話，但她不知道該怎麼做，也沒人可以救她，還好小嫻這時跑來打斷她與許傑輝的對話，「她很機警的找了理由，問我我的行動電源在哪？她找不到，可不可以直接拿給她？我快步跟她走到置物櫃休息區，大家都走了，就剩她剛才一直在休息區看著許先生找我講話。天曉得我有多感恩她」。
接著，小嫻便直接問：「他是不是在跟妳說奇怪的話？」因為許傑輝還在現場，黃云歆不敢多說，只覺得身邊有個姊姊知道心安不少。等黃云歆到家後，小嫻也馬上打給她詢問事情經過，並教導她該怎麼做，「小嫻教我，直接告訴他，我請家長帶我買性感內衣，家長很生氣問我為什麼要穿這麼暴露？把暗地裡的事情攤在陽光下，他就不能傷害我。這成為了我強而有力的後盾，至少不用想怎麼回答，怎麼閃躲」。
貼文曝光後，小嫻也心疼回應：「妳好勇敢，好心疼妳當時承受的壓力和恐懼，希（望）未來的孩子們在職場上不要有這些遭遇。」而小嫻的三個舉動「打斷對話」、「把黃云歆帶離現場」以及「教導她該怎麼做」，也被大批網友稱讚：「真正的女神」、「當下那幾句話一定成了被害者很重要的浮木，謝謝妳挺身而出，這真的不容易」、「小嫻好善良，不冷眼旁觀也不怕得罪別人，勇敢站出來，好感動」。
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