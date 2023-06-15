廣末涼子懷疑「被老公裝GPS監控雙重不倫戀」 露餡前丈夫早知道
日本女星廣末涼子承認與法國餐廳「sio」的主廚鳥羽周作發生婚外情，廣末涼子的老公Candle JUNE（本名井筒順，因入贅改姓廣末）今（15）日被《東京體育報》指出，他在出軌事件爆發前，早就對老婆起疑心，甚至親眼看到廣末涼子走進「sio」；廣末涼子事發後一度懷疑被老公裝GPS監控。
記者陳雅蘭/綜合報導
廣末涼子跟有妻小的「sio」主廚鳥羽周作外遇，廣末涼子道歉認錯，並決定「無期限停工」，形象毀於一旦的她，被許多廠商急切割、解約，所有廣告也一併下架。根據《東京體育報》報導，廣末老公Candle JUNE早懷疑老婆跟鳥羽周作有染，3月時他曾看到老婆去距離辦公室走路不到2分鐘的餐廳「sio」。
一名電視台工作人員表示，廣末老公Candle JUNE似乎知道太太要去「sio」，Candle JUNE便著手調查廣末涼子是否外遇，直到新聞一報導，廣末涼子懷疑「GPS被打開」，認為遭到老公監控。記者則認為，為何廣末涼子不知道已被老公懷疑，感嘆「愛情使人盲目」。
《週刊文春》踢爆廣末涼子出軌後，鳥羽周作也發聲明道歉，承認面對記者提問時說謊，今後會專注在料理上，重拾大眾對他的信任。《週刊文春》也於付費版網站公開廣末涼子跟鳥羽周作的「交換日記」，2人對話濃情蜜意，互動如戀情沸騰的熱戀情侶，幸福溢於言表。