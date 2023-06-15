米其林六月新入選餐廳7家 A Cut與Sens摘星呼聲高「這家超偏僻」
2023年六月全台共有7家餐廳進入《臺北、臺中、臺南&高雄米其林指南》新入選名單，包含提供優質牛排館「 A Cut」，搬遷後再次入選，還有法餐「Sens」、溫泉飯店裡的創意台菜「雍翠庭」、至於台中則有小吃「夜間部爌肉飯」、亞洲菜「豬肉榮小料理」，以及台南的海鮮餐廳「黑琵食堂」與小吃「好農家米糕」，本月無高雄餐廳入選。
記者葉盛耀/綜合報導
原本是台北國賓飯店內「A Cut」牛排館，搬遷至中山區遼寧街後重新入選，因為先前就已獲一星殊榮，因此多數人都預測「A Cut」會是今年熱門摘星名單。
至於同樣位在台北的「Sens」，是由辜仲立投資設立的法料餐廳，米其林評審員提到：「多用歐洲高級食材，菜色分量精細但多元，包括大受歡迎的肉凍派。主菜後餐廳會奉上一份精選起司盤，讓整場法式饗宴更臻圓滿。」而主廚吳定祐(Darius Wu) 也曾是台北「de nuit」餐廳主廚，並為該餐廳得到了《臺北、臺中米其林指南》的一星肯定。因此此次「Sens」也被業界認為摘星機會不小。
較有趣的一點是海鮮餐廳「黑琵食堂」，米其林評審覺得：「經營者養殖虱目魚超過三十年，對食材非常講究，取用自家魚塭或是低密度養殖的在地海產。」並推薦文蛤、虱目魚、金沙軟絲等菜色。但是該店位於黑面琵鷺保護區內，意即位處觀光景點一帶，去過的人幾乎都提到價格實惠、且假日一定需事前訂位，另也有不少網友提到：「位址真的非常偏僻」，看來想吃美食可也得稍微跋山涉水。