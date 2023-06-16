房市／交屋時注意！天花板看不到消防灑水設備　恐有大問題

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而，不論是灑水抑或是消防安全等救命設備，其數量、位置都是照防火規劃所作的專業配置，並不可以自行拆除或移動，然而有另一派屋主在當初購屋時，因考量天花板整體的整潔與美觀因素，於裝潢設計會將自動灑水頭自行做截斷並將其包覆於裝潢內。
此項做法不僅不符消防相關法規，且真的發生火災或其他災害時，設置的裝備就無法發揮原有的保護功能，因自動撒水設備當室內達到一定溫度時，自動撒水頭即會自動爆裂，而噴出水源，以利撲滅或控制火勢，然而當被多餘的裝潢材料包覆住時就無法感應到其溫度，喪失其作用。
安新建經法務經理謝宗興指出，民國71年6月15日以前，11樓以上之建築物，因當年法規規範較無現在嚴謹，極有可能建商在完工時就無裝置自動撒水設備，故不溯及既往；倘若非早期建物，賣方因私自變更截斷灑水頭或將其包覆於裝潢內影響功能發揮，造成消防安全問題，則賣方恐有需對買方負擔瑕疵擔保責任，買方應可對賣方請求減少價金以作為修繕費用。另外，若房仲未盡調查義務或無如實告知屋況有所隱瞞，房仲恐亦需應負擔相關之責。
綜上所述，若消費者於購屋時物件超過11層樓，提醒務必多留意自動灑水設備是否有被截斷與包覆，一發現有異常，一定要馬上向仲介反映，因其嚴重會影響自身甚或整棟大樓的公共安全問題。也提醒屋主，不要為了一時的美觀而罔顧原已架設好的自動灑水設備良好立意，畢竟自身與家人的生命安危才是最重要的。