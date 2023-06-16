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《寶可夢》神卡「1張收500萬」！達人揭行情價　玩家崩潰：賣掉了

▲日本遊戲公司任天堂《精靈寶可夢》系列動畫在全球超夯，其中集換式卡牌深受全世界玩家喜愛。（圖/寶可夢集換式卡牌交易社）
▲日本遊戲公司任天堂《精靈寶可夢》系列動畫在全球超夯，其中集換式卡牌深受全世界玩家喜愛。（圖/寶可夢集換式卡牌交易社）

記者張嘉哲/綜合報導

日本遊戲公司任天堂金字招牌《精靈寶可夢》系列動畫在全球超夯，其中集換式卡牌深受全世界玩家喜愛，不少收藏家都卯起來收集。然而，近日有網友在交易社團中，竟然開出500萬台幣的價格，只為了收購一張特定角色的卡牌，讓不少網友看傻眼，更有玩家崩潰表示「太早賣了.....」。

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一名網友在臉書社團「寶可夢集換式卡牌交易社 PTCG（POKEMON 中英日交易社團）」發文表示「收黃昏莉莉艾，psa10日版，暫定500萬台幣收，有的話價格還可議，如果能接受人民幣的話會多加些錢，因為我換成台幣會增加很多費用，感謝」。

▲一名網友在臉書社團收《寶可夢》特別角色卡，一張開價500萬元。（圖/寶可夢集換式卡牌交易社）
▲一名網友在臉書社團收《寶可夢》特別角色卡，一張開價500萬元。（圖/寶可夢集換式卡牌交易社）
不少網友看到貼文後，紛紛回應「一張卡竟然可以收500萬嗎？真的是經濟奇蹟.....」、「我連500塊吃飯的錢都沒有，有人用500萬買一張卡」、「有夠誇張.....超級驚人」；不過也有人表示「行情收購一張價格是900萬就是了，正常人收500萬很頂了」、「香港有人180萬港幣在收，大概702萬台幣，大家可以考慮一下」、「樓主真的算收便宜了，日本有開到3300萬日幣在收的」。

內行人解釋，這張「黃昏莉莉艾」是2019線下比賽，冠軍或者猜拳贏到最後可以拿到的特殊卡包裡面的其中一張，總共有三種，另外兩張是古茲馬和阿塞蘿拉，簡單來說就是卡包本來已經很難取得，再加上又有1/3的機率，再加上PSA等級10的難度（卡況基本要完美），再加上莉莉艾的人氣，才會這麼貴，留言區中也有不少玩家惋惜曾經有過該張卡片，但已經以比500萬台幣還便宜的價格脫手，感到可惜。

▲該網友要收的《寶卡夢》卡片就是這張「黃昏莉莉艾」，過去YTR瘋狂老爹曾經以80萬台幣價格出售過！（圖/YT@瘋狂老爹）
▲該網友要收的《寶卡夢》卡片就是這張「黃昏莉莉艾」，過去YTR瘋狂老爹曾經以80萬台幣價格出售過！（圖/YT@瘋狂老爹）
事實上，YouTuber「瘋狂老爹」在去年10月23日曾經上傳「為了生活 我賣掉了收藏 再見莉莉艾」的影片，內容就提及他託人將珍藏鑑定等級10的「黃昏莉莉艾」卡片拿去日本販售，最終價格為370萬日幣（80萬元新台幣），然而對比現在有人開出超過6倍的價格收購，只能說有點捶心肝！


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