《寶可夢》神卡「1張收500萬」！達人揭行情價　玩家崩潰：賣掉了

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不少網友看到貼文後，紛紛回應「一張卡竟然可以收500萬嗎？真的是經濟奇蹟.....」、「我連500塊吃飯的錢都沒有，有人用500萬買一張卡」、「有夠誇張.....超級驚人」；不過也有人表示「行情收購一張價格是900萬就是了，正常人收500萬很頂了」、「香港有人180萬港幣在收，大概702萬台幣，大家可以考慮一下」、「樓主真的算收便宜了，日本有開到3300萬日幣在收的」。
內行人解釋，這張「黃昏莉莉艾」是2019線下比賽，冠軍或者猜拳贏到最後可以拿到的特殊卡包裡面的其中一張，總共有三種，另外兩張是古茲馬和阿塞蘿拉，簡單來說就是卡包本來已經很難取得，再加上又有1/3的機率，再加上PSA等級10的難度（卡況基本要完美），再加上莉莉艾的人氣，才會這麼貴，留言區中也有不少玩家惋惜曾經有過該張卡片，但已經以比500萬台幣還便宜的價格脫手，感到可惜。
事實上，YouTuber「瘋狂老爹」在去年10月23日曾經上傳「為了生活 我賣掉了收藏 再見莉莉艾」的影片，內容就提及他託人將珍藏鑑定等級10的「黃昏莉莉艾」卡片拿去日本販售，最終價格為370萬日幣（80萬元新台幣），然而對比現在有人開出超過6倍的價格收購，只能說有點捶心肝！