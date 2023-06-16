入境台灣要填「入國登記表」！她氣炸撕爛爽玩高雄 網見國籍秒懂
大陸一名在18年前移居香港，持有香港護照的抖音網紅「Macy」，日前入境台灣旅遊，不過在抵達台灣之前，機上人員拿了一張「入國登記表」給她，沒想到她卻拍片痛批「你算哪們子的國？」甚至還氣到當場撕毀登記表，而令人意外的是，她仍然成功入境高雄爽玩，讓台灣網友掀起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
該名抖音網紅叫「Macy」，上傳一段影片表示在飛機上拿到「入國登記表」，結果卻發現上面有「入國」2個字，因此氣憤的將登記表撕碎，丟在桌上鬧脾氣不填，而下一秒畫面就帶到她「成功入境台灣」的畫面，在高雄展開為期4天的旅遊。
後來影片造成軒然大波，Macy隨後將影片刪除，又發上一則表示「有些人說我不填那張入國登記表就會被遣返，或者我之後又找空姐多拿一張，但我現在人已經在高雄駁二享受黃昏，事實上就是我在填了名字後，發現上面有個『國』字，有點不爽撕了它，我是持有香港護照，因此入境的時候根本沒有人檢查這張卡」。
不過根據了解，港澳人士入境台灣時，如果是以「網路申請簽證」、「落地申請簽證」，或持有「中華民國居留證」，確實不需要填寫入國登記表，該位Macy應該就是依照上述其一方式入境我國，不少網友台灣網友紛紛回應「辦好網路簽證了啊，賺流量的炒作影片而已」、「港澳人士不可能不用填啦，早就辦好落地簽證了，炒流量厲害」、「要不早就辦好簽證，不然就是後來又乖乖填而已，港澳人士不能直接入境台灣」。