企鵝妹直播中「手機遭搶2次」！蹲路邊崩潰痛哭 犯案畫面全播出
南韓知名實況正妹「企鵝妹」Jinny（柳允進，윰찌니）來到台灣展開徒步環島之旅，目前已經走了超過1000公里！距離目標只剩下一哩路。雖然在過程當中也有遇到一些奇怪的粉絲，但仍有不少人展現出台灣的熱情，讓企鵝妹也備感窩心。不過企鵝妹並不是每次到各個國家所遇到的人都這麼和善，過去她曾經到阿根廷以及智利時，手機被二度搶奪，讓她崩潰的在路上痛哭，讓粉絲相當心疼。
記者張嘉哲/綜合報導
企鵝妹近日被翻出過去在南美洲國家阿根廷開直播，當時企鵝妹走在路上一樣邊走邊直播，結果才剛講完「我覺得這裡的人很友善」，話才剛講完沒多久，手機立刻就被一名女竊賊拿走，所幸最後企鵝妹追到地鐵站逮到對方，然而全程都直播出去，不少粉絲都非常傻眼。
沒想到幾天後，企鵝妹又到智利開直播，結果這次更扯，播到一半直接上演「飛車奪機」，一名男重機騎士一把搶走企鵝妹的手機揚長而去，然而這次企鵝妹沒能把手機拿回，而犯案過程一樣被直播出去，再度讓粉絲表示「以後不要在國外邊走邊直播，實在太危險」。
事後企鵝妹也重新開啟直播，蹲在地上崩潰大哭，並且希望線上有粉絲能夠幫忙遠端把手機恢復成原廠，以防資料外洩。企鵝妹後來也表示「原本就有預想會有小偷，已經有家中掛繩在手上，但歹徒還是用力把掛繩扯斷」。