周杰倫10年前MV再爆紅！嗆聲「吵什麼吵賴清德」 釣出本人回應了
天王周杰倫出道至今，經典的歌曲作品根本已經數不清，許多首歌到現在傳唱度還是非常高，然而最近，就有網友在周杰倫《退後》這首歌的MV當中，意外發現在開頭的地方，路人在對嗆的時候直接說「吵什麼吵賴清德」，意外讓MV被翻出爆紅，而賴清德本人更是被釣出回應，笑翻不少人。
記者張嘉哲/綜合報導
近日在社群上，不少人在討論，在YouTube重聽周杰倫10年前上傳的《退後》MV，結果影片一開始，周杰倫扮演混混帶領一群弟兄，跟另一派人馬在路上叫囂，結果影片大約7秒的時候，傳出一聲「吵什麼吵賴清德」，隨即畫面開始慢慢往後退。
不少網友連續重聽好幾次，發現不管怎麼聽都很像「吵什麼吵賴清德」，紛紛笑稱「十年前就被罵的賴清德好無辜」、「確定沒有謝龍介混在裡面？」、「怎麼聽都像賴清德，完全回不去」、「笑死我了，根本就是賴清德啊」、「從來沒有發現過」、「怎麼會這麼好笑啦」。
然而賴清德對於這個影片被剪輯成精華，民進黨總統參選人賴清德也幽默的引用周杰倫另一首經典歌曲《安靜》回應「我真的沒有天分，安靜的沒那麼快」，吸引破千人按讚，讓不少網友再度笑翻「本人現身了，太好笑」、「那句應該是『吵什麼吵賣冰的』，聽起來才很像賴清德吧」、「真的太好笑」。