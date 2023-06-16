博恩、賀瓏在信義區打起來了！苦練12小時《營救》他頭部慘濺血
6月強檔電影輪番上映，Netflix人氣動作片《驚天營救》繼2020年後，隆重推出續集《驚天營救2》，昨（15）日晚間在台北市信義區舉行台灣獨家特映會，博恩與賀瓏當場上演驚險刺激的「營救戲碼」替電影宣傳，博恩為表演苦練12小時，頭部還因此受傷濺血。
記者黃雅琪/台北報導
博恩與賀瓏為了這一場「營救戲碼」苦練長達12小時，彩排的時候頭部還因此受傷流血，不過對於演出成果兩人都很滿意，還笑說：「我跟賀瓏練完以後，教練都一致認爲我們是武打的料。」博恩與賀瓏當場上演槍戰、飛踢等動作戲，原本還要表演過肩摔，但是博恩透露，因為下雨場地溼滑的關係所以有刪減動作。
先前博恩隨著團隊到菲律賓馬尼拉採訪《驚天營救2》主角克里斯漢斯沃，他直呼：「本人很帥、很壯啊！連打招呼都帥，一直在研究一個人類怎麼能夠那麼帥？」而他也在當地向專業團隊學習動作戲技術。
博恩與賀瓏曾一起合作脫口秀節目《博恩夜夜秀》，常被笑虧出席活動「買博恩送賀瓏」，不過許久未合體的兩人如今再合作，博恩反虧對方：「這個案子的話應該是『買賀瓏送博恩』！」還爆料賀瓏上半年聲量、收入都比他高。