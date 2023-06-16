台灣讀什麼科系最賺錢？「答案」女生認不會選：難怪薪水超低
大學申請入學日前已經放榜，不少人都讀到自己想要的科系以及學校，不過在台灣最講求現實層面，念了四年這個科系，未來出路是否賺錢，一直以來都是不少人關注的點。然而，就有網友分享自己利用數據跑出許多大學科系男女比例失衡的狀況，結果意外發現，台灣職場環境當中，那些高薪的科系女生比例都非常少，不少女生也表示「就真的沒興趣，薪水低真的也只能認了」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在在「Dcard」貼文指出「剛無聊自學網路爬蟲，就寫了一個爬University TW的程式，按照裡面的資料，總共統計了各大學約2500個科系之後，發現男女失衡大概列出了4種情況，包括像是男生人數大於女生、男生比例大於女生、女生人數大於男生以及女生比例大於男生，提供給大家當做科系選填的依據」。
只見貼出的圖表當中，被譽為是高薪象徵的「機械工程系」、「電子工程系」、「電機工程系」等類別，不少大學男女比例當相差非常多，冠軍的大學，一個科系的男生人數甚至超越女生高達14倍之多；而像是「幼兒保育系」、「化妝品應用系」、「護理系」等等，則是女生人數較高，比例高達95％以上。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「結果男比女多很多的科系全部都是什麼電子、電機、機械、資工....這些都是高薪的產業啊，真的不要再喊男女薪資不平等了」、「工科女生真的都不喜歡，跟高薪機會說再見，我機械工程8個，100多個男生」、「文組本身就是80%科系低薪，這個級距比，只能說男生普遍高薪也不太意外」、「薪資的差異一直都是產業問題，偏偏這些高薪科系女生本來就不愛讀」。
而也有不少女大生表示「確實完全不會考慮理科的大學科系，文組薪水本身就是低，也沒有辦法」、「講句最現實的，理組的科系本身就是賺錢明燈，女生就不愛念，也別怪薪水會低」、「商科看起來才會55波，理科的有讀過大學都知道，女生比例是真的少」、「只能說出社會不只是賺錢，找對興趣重要，理科我真的沒興趣」。