遇性騷拒絕對方踰矩　身心科醫師教你口氣要肯定

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馬國穎表示，國人對性騷擾這個議題認知程度不足，很多時候無法判斷是否為一般社交肢體動作，當第一個案件出來以後，才回想起來過去不愉快的經驗，因而挺身出面指控對方。由於社會風氣保守，被害人懼怕指控對方後被指指點點，甚至被標籤化，所以啞忍在心裡，但這種不愉快的經驗會造成憂鬱、失眠、焦慮、甚至社交退縮等問題。
馬國穎說，自從政壇首件性騷事件在媒體曝光後，很多曾經歷經同樣經驗的被害人，才突然意識到，「我以前在某一個時段，被人做出不恰當的行為。」因此，在有人勇敢站出來後，激發起更多人挺身，用群體運動的力量，大聲怒吼過出曾遭受過的不愉快經驗。
「不少被害者擔心被標籤化，所以第一時間沒求救。」馬國穎指出，在職場中有可能是主管性騷，萬一被害人檢舉，擔心日後無法升遷，又怕說出來後有異樣眼光看待自己，甚至害怕說出來後被迫離職，才會有人不敢把自己不愉快的經驗說出來，這樣長期下來，很容易讓自己身心受創。
馬國穎說，如果長期處在被騷擾的環境中，有可能引發重度憂鬱症、創傷後壓力症候群等相關疾病。因此，他建議從小開始加強兩性關係議題，教導小朋友如何分辨和勇敢的拒絕騷擾行為，同時建議政府相關部門設立專線電話，提供匿名檢舉和心理諮詢服務，配合強制要求各行業針對員工性騷擾的配套作業。
馬國穎強調，遇到性騷擾最重要的便是勇敢說「不」，才能避免被進一步侵犯，而且語氣要非常肯定，要當場說不，勇敢的拒絕，千萬不要不好意思，用明確的語句說，「你不要碰我，我不喜歡」要求對方保持距離，以免被對方誤認「他的行為是被允許的」萬一不幸被騷擾，出現情緒低落、失眠、做惡夢、恐慌等症狀，務必尋求身心科醫師協助，保障自己身心健康。