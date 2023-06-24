圖書折扣戰1／博客來、momo書價打折沒下限　出版業團結連署自救

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「我接時報出版10年了，我沒看過那麼整齊的13家出版社的連署」，趙政岷回憶，當時是周五傍晚，與同業討論過後，便決定邀集大家一同來開會，不到一周後，這些日理萬機的出版社高層們排除萬難都來了，「就覺得有一股氣吧，大家很配合。」這一股氣促使出版社與3家圖書出版協會於3月30日共同發起連署，公開要求文化部制定「圖書折扣秩序制」，以因應惡性折扣競爭，維護圖書文化產業的健全發展。
兩大電商大打折扣戰 出版社史無前例連署呼救
「博客來是破壞者」，趙政岷說，「因為他打79折賣書，當年十幾二十年前，因為你現在看很多書都79折在賣，本來誠品並不從的，誠品開始頂多只有9折，後來就也跟進，現在大部分的書都是79折在賣。」
新書79折的現狀維持多年，期間弱勢通路如獨立書店曾多次倡議政府應該有所作為，避免通路間的折扣競爭，前文化部長龍應台、鄭麗君任內，皆曾討論過是否實施相關制度，然而多年來仍無結論。
2017年，被趙政岷稱為折扣戰「始作俑者」的網路電商momo加入賣書的行列，時常以66折等低價加上全館滿額折等促銷形式推出折扣，搶佔圖書市場。2020年11月，momo在雙11時大規模下殺書籍折扣，引來各地書店不滿。
momo一舉打亂了往年博客來與出版社建立的79折默契，也打破了以往通路會取得出版社同意才做折扣活動的模式，「在momo來了之後就打破所謂的合意」，出版公會全國聯合會理事長吳政鴻指出，momo除了拉低折扣數字之外、未事先取得出版社同意也是問題所在。
2022年八月，童書出版社小魯文化因不願意配合momo的折扣活動，書籍遭momo無預警下架，小魯創辦人沙永玲透過社群媒體臉書批評momo不尊重書籍、惡意破壞出版生態，是「資本家財閥嘴臉」；而出版界也發現博客來從去年下半年開始，推出許多比79折更低折扣的活動，兩大電商折扣廝殺越演越烈。
今年（2023年）3月，博客來推出38女神節促銷活動，無預警大規模下殺書籍售價，推出多檔65、66折的低折扣，品項包含許多暢銷書及新書，引爆出版社不滿。
這一波38女神節的促銷操作，雖然不是第一次，卻點燃了出版社的危機意識，進而促成3月23日的14位出版高層會議，以及之後的公開連署。4月11日，立委陳培瑜於立法院召開公聽會，以「市場通路惡性競爭，文化產業的未來在哪裡？」為題邀集產、官、學各方代表出席。
通路的折扣活動，例如早期的momo推66折書籍時都是通路自行吸收，沒有要求出版社折讓，然而到去年下半年開始，出版社發現，momo及博客來都或多或少會回頭要求供應商配合讓利。對於這樣的讓利要求，趙政岷形容像「被要脅」，感覺有一隻手在干預，不能不同意。
據悉，博客來在近期與出版社新合約時，便提出希望將書籍進價調降5%左右，要求出版社讓利，讓出版業擔憂當通路因折扣做太多毛利受損，反過頭來希望出版社出更優惠的條件，導致之後的狀況會越來越糟。電商通路全面性大玩折扣競爭，無論出版社願不願意配合，看似最終都會反噬出版產業的利潤。
議題持續延燒，5月19日，文化部與數位發展部召集「圖書折扣秩序議題」對話平台會議，與會人員，出版業包括3大出版公協會與天下雜誌、天下文化出版社，電商業則包括中華民國無店面零售商業同業公會代表，以及電商平台包括博客來、momo等的圖書主管。
然而對於出版社提出的5大訴求，電商方面僅針對「建立溝通平台」表達認同，並當場建立了line群組之外，其他4項訴求均無共識。吳政鴻說，試試看若建立平台後是否可以達到踩剎車的功能，「期待沒有很高，但不做不行。」
出版社提出的五項要求全文：
一、請遵守圖書定價精神，不以大幅降折或變相補貼混亂市場，惡意破壞圖書銷售秩序。
二、圖書銷售產銷事先溝通，並建立常態性公協會折扣秩序溝通平台，以創造讀者最佳消費體驗為依歸。
三、不因通路價格競爭，惡意逞罰或隱藏下架作家作品等圖書資訊。
四、尊重著作權、智慧財產權，平台不銷售盜版圖書。
五、遵守合約精神，公平合理對待各出版單位。推廣閱讀風氣，尊重多元創作。
截至截稿前，記者曾聯繫momo及博客來，然而兩者均表示不便受訪，博客來表示會配合政府政策推動，不會有預設的立場和態度，依照主管機關指示辦理。