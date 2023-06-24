圖書折扣戰4／兩大電商削價競爭　獨立書店夾縫中求生存

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網路書店折扣書價 甚至比獨立書店進書價還便宜
根據文化內容策進院調查，台灣2018年時的圖書平均定價是每本390元，2020年已成長為411元，「各類型圖書之定價有持續走高的趨勢」，儘管紙價上漲、以及現在書籍印量減少等都是造成書籍變貴的原因，但許多出版社也會將終端售價、也就是折扣過後的價格考量進去，因此書籍的定價便越來越高。
當書籍定價愈來愈高、而折扣愈打愈多的狀況下，導致因為進價高而大多只能維持以書籍定價作為售價、不做折扣的獨立書店來說，與網路書店的價差愈來愈大。
林詩涵分析，當以往書價為300到350元、若網路書店以79折銷售，與獨立書店的售價每本差距約80到100元，但當現在書籍定價普遍超過400元時，網路書店再將折扣打更低，雙方的價差會更大，客人接受率更低。
「我跟友善進書是七（指進書價為7折），但是我今天去打開momo，我可能發現我可以訂到五幾折或者六幾折的書，這一點非常的詭異」，現流冊店負責人洪沛澤表示，「這件事情不是一個健康的狀況。」
此外，林詩涵身為友善書業供給合作社的現任理事，而合作社供給全台灣260間以上的社員書店的書籍進書。林詩涵指出，今年為疫後年，然而觀察1、2月合作社的報表時，會發現整體銷售額較去年、前年衰退。換句話說，今年獨立書店的進書量比前兩年又更少了。
整體書籍銷售本就愈來愈困難的狀況下，無法與大通路的折扣作抗衡時，獨立書店的身存環境愈發艱辛。洪沛澤分析指出，大部分獨立書店都不只賣書、而是斜槓其他事業，「比如說我可能是餐飲部分會經營一些心力，因為我在業內，我自然知道說書的毛利跟成本跟進貨折扣這些事情，導致我一開始沒辦法很天真地說我只賣書過生活，所以我還是需要經營其他的。」現流冊店於去年底開業，而洪沛澤在開店之前便在九歌出版社擔任企劃編輯，現在身兼二職，同時為出版人及書店人，對於產業的觀察更加透徹。
「因為大部分人都還是要靠其他東西來活下來，那也會養成友善的進書量更少，更沒有議價能力，跟出版社也沒有更多的議價空間，導致惡性循環一直下去」，洪沛澤說。
對於書店的生存處境，在開店之後有更深刻的體悟，也意識到通路間的廝殺對於產業的不良影響，洪沛澤質疑，若持續拉低折扣，「我們再把書價往上提高，這個玩法能玩多久？整個出版產業在這樣子折扣的不斷的破壞下，我們會得到一個更好的未來嗎？」
獨立書店呼籲應規範折扣 或調降書店進書價
4月11日立法院召開「市場通路惡性競爭，文化產業的未來在哪裡？」公聽會，針對折扣戰影響，召集產、官、學同場討論如何因應。代表獨立書店方發言的小小書房店主劉虹風，除了提到書店早在2009年時便推動過相關的研討會，更提出兩個具體主張，包括認為應該要有折扣規範，也呼籲上游出版社能夠提供小書店更優渥的進貨條件。
「書的價格所反映的價值到底是什麼？我們還有沒有需要去堅持這件事情？那如果我們沒有需要去堅持這件事情的時候，如果出版社覺得原價是一個虛的東西，認為可能九折才是真正想要賣的金額，那可不可以讓我們（書店）也有這個利潤，可以讓我們也能夠一起賣到九折？」林詩涵認為，出版社應該要面對實體書店的銷售困難，讓書店有與電商通路競爭的可能性。
如何共利、讓上下游都有合理的利潤，是在討論無論是末端銷售價格的規範、或是獨立書店希望出版社能夠調整小書店的進書條件時，需要考慮的事情。「在喊圖書定價的時候不是只是在談價格，其實在談的是怎麼共創一個共利的圖書銷售制度，才能夠讓這件事情不會變成是在環節裡面的誰又被擠壓到了，它不是一個互相被剝削跟被擠壓的過程」，林詩涵說。
書店是城市的文化指標 更能將閱讀深入偏鄉
劉虹風在公聽會上闡述意見時，也特別提出書店是城市、鄉鎮的文化指標，更說如果將書店的殞落視為文化危機，「我相信也不為過」。對於實體書店作為文化指表存在的重要性，洪沛澤指出，書店的重要性之一，在於可以展售的書籍比網路書店多，「你可能在網路書店要同時掃過1000本書其實不太有可能，你可以排行榜掃過100本，但是你永遠沒辦法像這樣子在一個架上看完1000本書，我覺得對於書是一種更平等的存在，這個可能是網路書店暫時沒辦法做到。我覺得書店能夠拓寬一般讀者對書的認知」。
除了「展售」書籍的功能之外，洪沛澤指出，書店、尤其時非連鎖的獨立書店，「能夠用最少的量體去深入城鄉差距比較大的地方」，除了有機會把閱讀給推到偏鄉，也可以更靈活的與當地產生連結互動。