央行「第2屋限貸7成」！高雄Q1核貸成數下修 換屋族得多備100萬
台灣房屋集團根據財團法人金融聯徵中心最新資料統計，高雄今年Q1包括新增房貸樣本數、授信額度、平均鑑估值、購屋面積以及核貸成數全部縮水，其中新增房貸樣本數為5445件，相比去年同期6476件，減少了約1000筆，為近3年單季表現次低點，而核貸成數也下修0.14個百分點，達79.67%。Q1唯一上揚的只有貸款利率，平均貸款利率來到2.07%，比去年同期攀升了0.58個百分比。
記者徐銘穗/綜合報導
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄近幾年產業話題熱絡，受台積電效應引爆一波房市熱潮，帶動價量表現上揚，高雄新增房貸件數在2021年Q4時衝上7991件，達近十年最高點，然而近期產業話題消減，加上持續受政府打炒房政策、央行五度升息等因素影響，都讓高雄市場買氣走緩，尤其對自住客群來說，受房價高漲、貸款利率上調，購屋負擔增加不少，買房相對更需精挑細選、預算也更精打細算，因此整體購屋表現也相對保守。
另外觀察高雄Q1平均購屋房貸為731萬元，比去年同期減少約16萬元，而平均鑑估值則從1013萬元減少約5萬元，降低至1008萬元，平均購屋面積也從46坪縮水至44.5坪。
李家妮表示，央行15日宣布利率凍漲，將有利於觀望客群伺機進場布局，不過也新增信用管制，包含高雄市在內的六都和新竹縣市，自然人第2戶購屋貸款，最高成數上限為7成，且無寬限期，依照高雄Q1的平均鑑估值千萬左右，對於打算先買後賣的換屋族，得多準備一百萬，多少提高未來換屋置產的難度。
台灣房屋高雄農十六加盟店店東盧長成認為，受高房價、少子化、家戶人口減少等因素，中小宅需求增，目前市場總價較好入手、面積合宜的2房、2+1房、小3房等物件，最受不婚族、頂客族、小家庭客群青睞。
而隨著房價上揚，仍有不少習慣市區生活圈的購屋族，寧可縮減居住空間，也希望能選擇生活機能較好的市區商圈，因此捨面積降總價，也有購屋族捨舊求新，想挑選屋況較新的物件，又希望總價好入手，就得往蛋白地段走，都影響整體購屋房價與坪數表現相較往年失色。