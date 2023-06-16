名家論壇》徐佳馨／央行打房第五波，如何趨吉避凶？

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顯見央行出手並非無本，數據給了調控理所當然的重要支撐，影響所及的海嘯第一排，莫過於換屋族和預售屋多戶買家。
最現實的是，前者若第一棟還有貸款，加上自有資金就比較緊俏者，只能被迫先賣後買。對於今年七月一日之前購買多戶預售屋的買方來說，雖然過了平均地權條例這一關，可是等到交屋時，馬上就會出現貸款問題，解決之道就是把身上的案子汰弱留強，如果沒有那麼多錢的買方，理想狀況下市場會有比較多的房屋釋出，選擇多的時候，價格自然比較有空間，可是不容易出現大家心中想像破壞行情的甜甜價，這是在本波盤整與政策調控時，準購屋人們要有的認知。
面對這種突如其來的政策，民眾要如何因應?
因為政策剛剛上路，如果手上資金還有餘裕，先把名下還有貸款的不動產壓到只剩一間，是最佳解決方案。資金有限的換屋者可能沒有想到會有貸款下不來的問題，這段時間如果對貸款沒把握，同時很難向親朋好友周轉的換屋族，最好預先告知房仲與賣方，並在買賣契約上加註特殊條款，避免違約產生賠償。
至於已經不得不換屋，名下卻只有一間的購屋人，在只能先賣後買的前提下，如何解決自己與家人的居住問題，此種狀況除了找租屋之外，或可和未來買方商量延後交屋，抑或是售後回租幾個月，可以給自己多一點時間找房，可是壓力增加就在所難免，必須要有好一陣子七上八下的心理準備。
另一方面，即便這次沒有升息，並不意味著以後不會升息，當央行因國際經濟局勢下在本次理監事會後依舊維持利率水準，要是七月份之後Fed持續有動作，讓台美利差持續擴大，不排除央行會持續升息，縱使台灣央行每次出手幅度均「手下留情」，卻也足以讓購屋人感受無比壓力，屆時可就不是鬧著玩了。
這段時間以來，央行政策總是出人意表，對業者與民眾來說，「球來就打」已成常態，與其每每悲嘆結果「跌破眼鏡」，不如降低槓桿，保守以對，做該做的事，持盈保泰才能永保安康。
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
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