房市／臺灣高薪100指數揭曉　玉山金、信義房屋入選

我是廣告 請繼續往下閱讀
在薪酬部分，根據行政院主計總處統計，勞工平均薪資為67萬元，但因高低薪分布懸殊，有高達68%勞工未能達到平均年薪。信義房屋人力資源部協理馮昌俊表示，信義房屋採優於業界薪資惜才任用，業務職同仁年薪平均數可達120萬元，內勤幕僚（不含高階主管與經理人）年薪平均數約為80萬元，無論是業務或幕僚工作，薪資結構均具有市場優勢。
此外，信義房屋也十分重視員工多元福利，福利制度也是入選評鑑關鍵之一。信義房屋首創「信福幣」，每年等同於加薪1至1.5萬元，每位員工都能彈性選擇使用項目，例如可用來支付健康檢查、子女托育、購買電動機車、運動健身，或參與學習課程等；其餘還包括稅後盈餘1/3提撥給員工做為年終獎金、「可破千萬無上限」的留任獎勵金等。以2022年來看，信義房屋最大宗的薪資支出是人事薪資費用，排名第二的則是員工福利費用，高達11.28億。
馮昌俊強調，透過具優勢的薪獎福利制度，與具體落實集團照顧各利害關係人的經營理念，加上全台直營的優勢，無論市場景氣如何變動，也能確保每位同仁都可以擁有穩定的生活，得到完善的照顧。信義房屋也承諾，持續致力優化薪資、福利、培訓發展，希望成為同仁背後最有力的支持，在信義房屋成就自己的永續職涯。