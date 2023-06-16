女網友指控：被《人選之人》黃健瑋趁機侵犯 當事人否認喊告
台灣「#MeToo」性騷擾事件頻傳，政界、演藝圈連日燒不停，繼許傑輝後，今（16）日一早就有人爆料《人選之人-造浪者》的男演員曾對她趁機發生關係，並提出線索「演過《贖金》的男演員」，晚間再發文表示「就是黃健瑋」，黃健瑋經紀人對此回應《NOWnews今日新聞》表示「並非事實」，針對不實指控，將會委託律師處理後續動作。
記者陳雅蘭/綜合報導
一名女網友發文表示，看到近日的性騷擾風波，回想過去曾被男演員趁機侵犯，「這件事過去很久，可是如果你問我什麼情況底下的性騷擾讓我最難受，我會想到這件事，一件不是性騷擾、似乎也談不上性侵這樣的事」。
該爆料者在看完《人選之人-造浪者》後，質疑劇組工作團隊選角標準，最後點名文中的「男演員」就是黃健瑋。
事發後，記者致電黃健瑋手機未接，經紀人代為回應：「年輕時確實有過很多交往對象，但對於報導中近廿年前曾經來往的敘述，並非事實，本人絕無違法之情事。針對不實指控我們將委由律師進行後續的法律動作。對近日諸多事件感到難過與遺憾，也對所牽連的單位與朋友們感到非常抱歉。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110