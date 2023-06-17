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陳彥博專訪／重返10年前PTSD心魔賽　沒截肢就多拍：想給癌友希望

▲極地超馬選手陳彥博捨棄專業攝影器材，採用iPhone 14 Pro Max 拍攝《重返育空》紀錄片，結果讓他相當滿意。（圖／記者周淑萍攝）
▲極地超馬選手陳彥博捨棄專業攝影器材，採用iPhone 14 Pro Max 拍攝《重返育空》紀錄片，結果讓他相當滿意。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

台灣極地超馬選手陳彥博2月飛往加拿大再度挑戰「育空700km不休息極地賽事」，此賽事對陳彥博來說是一個重要的里程，之前他在臉書上提及2013年第一次參與同一賽事，當時成功用10天完賽，卻徹底擊垮他，10天內爆瘦15公斤，甚至得到壓力創傷症候群（PTSD）。完賽時當地人的一番話，埋下他再次挑戰的種子，今年2月再度挑戰，希望與10年的自己相遇、和解。而這一次他和攝影團隊帶了8支iPhone 14 Pro Max完整紀錄這場比賽過程。

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再次挑戰心中的大魔王－「育空700km不休息極地賽事」，陳彥博更加慎重對待，賽前就先在台灣拉著重達20公斤的改裝雪橇，從台北出發進行環台訓練，也曾Po出一張10年前在育空比賽時滿臉都是雪，連眼睫毛都結冰的照片，當時讓許多網友忍不住說：「眼淚噴出來，太震憾！」
 

▲極地超馬選手陳彥博帶iPhone重返育空　為拍一張照要先「熱身」。（圖／ 陳彥博 & 導演詹宏邦提供）
▲陳彥博「重返育空」紀錄片全程使用iPhone拍攝，導演特製的手機殼除了防水還兼具耐低溫的功能。（圖／ 陳彥博 & 導演詹宏邦提供）
拍一張照片要花30分鐘暖身
因曾罹患咽喉癌，陳彥博說希望完整記錄下比賽過程激勵病友。特別的是，不同於他人使用專業攝影機，這次全程都採用iPhone拍攝。陳彥博提到，以前用卡片機拍攝非常麻煩，在零下40度的環境下，更換電池、記憶卡，甚至需要暖身30分鐘才能開始執行，「在零下40度的時候，手套碰到金屬，會立即凍到手指，只能不斷甩手、加速血液循環，平均拍一張照片，大概半個小時手指頭才可以用，其實很痛苦。」而且相機容易當機，使用起來其實並不方便。

這次全程使用iPhone進行拍攝。在做這個決定之前，他和導演詹宏邦不斷確認，「真的可以嗎？」、「需要多一組專業設備嗎？」而事實證明真的可以！導演信信滿滿的對他說「夜拍都測試過了，沒問題。」同時靠著導演DIY的手機「暖暖箱」讓拍攝團隊順利克服低溫的拍攝環境。

▲極地超馬選手陳彥博帶iPhone重返育空　為拍一張照要先「熱身」。（圖／ 陳彥博 & 導演詹宏邦提供）
▲「重返育空」紀錄片全程使用手機拍攝，拍出更貼身且深入的視角。（圖／ 陳彥博 & 導演詹宏邦提供）
零下40度還能拍，他國選手問「怎麼能一直自拍？」
問起選擇iPhone拍攝的優勢在哪裡？陳彥博提到，一開始國外攝影團隊知道他們全程使用iPhone紀錄也感到驚訝，但事後證明他們決定是對的，甚至還有選手問他，「怎麼有辦法一直自拍？」他也解答，其實出發前就把手機塞在衣服裡層，而且使用可以觸控手機的手套，在最後一個檢查站，拍攝團隊也無法進入「導演跟我說，希望我在沒有截肢狀態下，幫忙拍幾張照片吧。」要拍之前，為了避免凍傷，要先把手弄暖，等手的溫度上來再快速抽出手機拍照，同時為了提高續航力，陳彥博iPhone 14 Pro Max全程使用離線模式，只用相機功能，這樣的測試之下，手機續航力可以達到3天。

▲極地超馬選手陳彥博帶iPhone重返育空　為拍一張照要先「熱身」。（圖／陳彥博提供）
▲陳彥博比賽中拍了不少自拍照，他提到為拍一張照要先「熱身」。（圖／陳彥博提供）
相較於10年前，他驚嘆科技的進步，「以前拍照要先熱身，讓手溫體高，快速拿起手機，但還要等手機開機、對焦、按下快門，需要很多時間，相機甚至會瞬間斷電無法拍攝，現在真的覺得手機拍照有很大的突破。」手機的輕便，反應速度快讓他都大感意外，覺得非常滿意。

▲極地超馬選手陳彥博帶iPhone重返育空　為拍一張照要先「熱身」。（圖／陳彥博提供）
▲陳彥博分享了手機內的極光照片，相當令人驚艷。（圖／陳彥博提供）

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