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《不可能的任務》阿湯哥羅馬街頭飆車！單手甩尾嚇壞女星：忘不了

▲《不可能的任務：致命清算第一章》湯姆克魯斯（右）羅馬街頭飆車，單手甩尾嚇壞海莉艾特沃。（圖／翻攝自派拉蒙影業YouTube）
▲《不可能的任務：致命清算第一章》湯姆克魯斯（右）羅馬街頭飆車，單手甩尾嚇壞海莉艾特沃。（圖／翻攝自派拉蒙影業YouTube）

記者黃雅琪/綜合報導

6月強檔電影輪番上映，《不可能的任務：致命清算第一章》昨（16）日釋出最新幕後花絮，湯姆克魯斯為了讓觀眾能身歷其境的體驗飛車追逐的刺激感，親自飆上羅馬街頭。海莉艾特沃直呼：「湯姆單手開車又甩尾，在羅馬街頭狂飆，我永遠忘不了那一天！」

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▲《不可能的任務：致命清算第一章》湯姆克魯斯（右）開飛雅特迷你車競速。（圖／翻攝自派拉蒙影業YouTube）
▲《不可能的任務：致命清算第一章》湯姆克魯斯（右）開飛雅特迷你車競速。（圖／翻攝自派拉蒙影業YouTube）
導演克里斯多夫麥奎瑞表示，在羅馬拍攝飛車追逐戲，是極具野心和充滿許多變數的戲分，之前從來沒有嘗試過，整場戲都是運用實體特技拍攝。由於羅馬交通混亂，在鋪滿鵝卵石的街道飆車也很危險，每次以為車子會甩尾到一個方向，沒想到鵝卵石街道竟讓車子甩到另一個方向，更刺激的是，湯姆和海莉兩隻手被銬在一起，湯姆必須單手開車，完全是來真的，不能作弊，重點是不能撞車。

此外，在飛車追逐的過程中，湯姆想找一輛情報局用車，結果超小台的飛雅特汽車突然冒出來，劇組改造了這輛飛雅特迷你車，讓它可以開得更快，但車子卻很難操控非常危險，整場飛車追逐戲拍起來困難重重。

▲《不可能的任務：致命清算第一章》
▲湯姆克魯斯主演的《不可能的任務：致命清算第一章》，7月11日搶先全美在台上映。（圖／UIP）
《不可能的任務：致命清算第一章》導演、編劇、製片都是克里斯多夫麥奎瑞，主要演員包括湯姆克魯斯（飾演伊森韓特）、蕾貝卡弗格森（飾演伊爾莎）、文雷姆斯（飾演路德）、賽門佩吉（飾演班吉）、凡妮莎柯比（飾演白寡婦）、海莉艾特沃（飾演葛莉絲）、龐克萊門捷夫（飾演派瑞絲）、伊塞莫瑞（飾演蓋布瑞）、格雷格塔扎戴維斯（飾演中情局小組成員戴格斯）、瑪麗亞拉嘉里加（飾演瑪麗）、凱瑞艾文斯（飾演國家情報總監 丹林格）、亨利科澤尼（飾演中情局局長尤金基崔吉）、希亞溫漢（飾演中情局小組隊長布里格斯）。

《不可能的任務：致命清算第一章》故事敘述，伊森韓特（湯姆克魯斯飾）和他的IMF（不可能任務情報局）小組展開他們至今最危險的任務，他們必須追查並奪取一項可能威脅全人類安危的全新致命武器，並且不讓它落入壞人手中。全世界未來的命運岌岌可危，來自伊森過去的黑暗勢力也步步逼近，一場橫跨全球的生死追逐就此展開。當他面對神祕且力量強大的敵人，伊森就被迫面對他的任務比任何事情都還要更重要，就連他最在乎的人的性命也包括在內，他該如何抉擇。《不可能的任務：致命清算第一章》7月11日搶先全美在台上映。


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