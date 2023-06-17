《不可能的任務》阿湯哥羅馬街頭飆車！單手甩尾嚇壞女星：忘不了

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此外，在飛車追逐的過程中，湯姆想找一輛情報局用車，結果超小台的飛雅特汽車突然冒出來，劇組改造了這輛飛雅特迷你車，讓它可以開得更快，但車子卻很難操控非常危險，整場飛車追逐戲拍起來困難重重。
《不可能的任務：致命清算第一章》導演、編劇、製片都是克里斯多夫麥奎瑞，主要演員包括湯姆克魯斯（飾演伊森韓特）、蕾貝卡弗格森（飾演伊爾莎）、文雷姆斯（飾演路德）、賽門佩吉（飾演班吉）、凡妮莎柯比（飾演白寡婦）、海莉艾特沃（飾演葛莉絲）、龐克萊門捷夫（飾演派瑞絲）、伊塞莫瑞（飾演蓋布瑞）、格雷格塔扎戴維斯（飾演中情局小組成員戴格斯）、瑪麗亞拉嘉里加（飾演瑪麗）、凱瑞艾文斯（飾演國家情報總監 丹林格）、亨利科澤尼（飾演中情局局長尤金基崔吉）、希亞溫漢（飾演中情局小組隊長布里格斯）。
《不可能的任務：致命清算第一章》故事敘述，伊森韓特（湯姆克魯斯飾）和他的IMF（不可能任務情報局）小組展開他們至今最危險的任務，他們必須追查並奪取一項可能威脅全人類安危的全新致命武器，並且不讓它落入壞人手中。全世界未來的命運岌岌可危，來自伊森過去的黑暗勢力也步步逼近，一場橫跨全球的生死追逐就此展開。當他面對神祕且力量強大的敵人，伊森就被迫面對他的任務比任何事情都還要更重要，就連他最在乎的人的性命也包括在內，他該如何抉擇。《不可能的任務：致命清算第一章》7月11日搶先全美在台上映。