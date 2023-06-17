獨／我孩子有被下藥嗎？兒醫公開家長3指引　幼兒園案爆集體焦慮

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林智葳說明，目前被檢出的苯二氮平類（BZD）、苯巴比妥（Phenobarbital）都是中樞神經作用劑，副作用有嗜睡、活動力下降等，但這些副作用也很常發生在兒童用來治療過敏、感冒的抗組織胺藥物普利希敏、勝克敏上，家長很難從這些副作用上分辨。
因苯二氮平類、苯巴比妥屬第3至4級管制藥品、第3至4級毒品。林智葳說，受害幼兒家長先前在臉書專頁中，分享孩子出現暴躁易怒、攻擊甚至自殘等異常行為，這些已經是戒斷症狀，顯示孩子可能已經長期被餵藥，突然中斷才這樣。
林智葳指出，爆發幼兒園餵藥案後，他以及身邊的兒科醫師們，每天都被家長追問「我孩子有沒有被餵藥？」他分享，有位2歲多孩子的家長問說：「我孩子晚上11點睡、早上10點多起床，結果在托嬰中心還從中午睡到下午2點，睡這麼多正常嗎？」
這焦慮不只在幼兒家長身上，甚至也發生在青少年家長身上。林智葳分享，有孩子已經上國、高中的家長問他，懷疑孩子小時候似乎也被餵藥，急問「現在驗得出來嗎？」答案是否定的。還有家長說希望「一個月驗一次」，這已是過度緊張了。
那麼家長該怎麼辦？林智葳坦言，幼兒在2、3歲時經歷第一個叛逆期，他們不太會表達，有些會做出用頭撞地板等行為，想吸引爸媽注意來達到目的，若是孩子突然變得暴躁、易怒有攻擊行為，通常要先排除相關藥物因素，如部分治療鼻塞藥物會有讓孩子暴躁的副作用，再排除是否因環境改變因素，如換學校等，最後才是兒虐的可能性。
林智葳建議，爸媽要相信自己的直覺，觀察孩子在生活上是否突然出現巨大轉變，例如以往七、八點起床，突然要睡很久，發現異常時不要太緊張，先向孩子經常就診的兒科醫師諮詢，確認是否與他可能服用的感冒或其他藥物有關聯繫，如果連兒科醫師都覺得不對勁，再帶去大醫院檢驗。他呼籲家長要謹慎小心，但不要過度焦慮。
衛福部食藥署先前曾說明，苯二氮平類是目前最常用的安眠鎮靜藥物，可分為短效、中效及長效製劑；臨床上常用於安眠、鎮靜、抗焦慮及治療癲癇等用途。
苯二氮平具有成癮性，是屬於第三至四級管制藥品、第三至四級毒品。但發現台灣有出現該藥濫用逐漸增加的情形，如作為強暴犯罪工具、自殺工具等。服用後的副作用如下：
短期副作用：嗜睡、噁心、嘔吐、記憶力障礙、反彈性失眠、精神恍惚、運動失調、呼吸抑制。
長期副作用：耐受性、依賴性及出現嗜睡、步履不穩、注意力不集中、記憶力和判斷力減退。
停藥後：出現戒斷症狀，初期表徵類似焦慮症狀，接著可能焦慮增加、注意力無法集中、疲倦、不安、厭食、頭暈、出汗、嘔吐、失眠、暴躁、噁心、頭痛、肌肉緊張／抽搐、顫抖等。