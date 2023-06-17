雷／《閃電俠》三代蝙蝠俠全到齊！片尾1彩蛋「醉漢英雄」也來了

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《閃電俠》前半段劇情，已經加入班艾佛列克、麥可基頓回歸飾演「蝙蝠俠」，不料還有第三名蝙蝠俠現身！當電影接近尾深時，「閃電俠」貝瑞艾倫以為將番茄罐頭放回架上，時空秩序就能回歸正常，當他正開心父親上訴成功，還得到愛慕對象艾莉絲威斯特（凱爾西克萊蒙飾演）的約會邀請，一切看似終於步上正軌之時，貝瑞想與班艾佛列克飾演的蝙蝠俠分享喜悅，沒想到在他面前下車的居然由喬治克隆尼飾演的「蝙蝠俠」，令貝瑞驚訝不已。
「蝙蝠俠」喬治克隆尼曾演出，改編自DC同名漫畫《蝙蝠俠》於西元1997年上映的《蝙蝠俠4：急凍人》，當時電影評價極差，導演喬伊舒馬克多年來深感歉疚：「我想以後人們只會因為這件事記得我，蝙蝠裝上的乳頭會被寫在我的墓誌銘上。」喬治克隆尼也頻頻道歉：「我摧毀了整個蝙蝠俠系列，直到有人復活了它、改變了它。」這回他再演出「蝙蝠俠」，也令許多影迷好奇後續劇情會如何安排。
《閃電俠》片尾彩蛋！「水行俠」傑森摩莫亞也來了
「閃電俠」貝瑞艾倫在得知時空秩序依舊沒復原之後，找上「水行俠」亞瑟庫瑞（傑森摩莫亞飾演）想要吐露心聲，告訴他在多重宇宙的冒險故事，還提到亞瑟在另一個時空當中是一隻毛茸茸愛吃培根的狗，以及「蝙蝠俠」好友變成另一個人，希望亞瑟能替他解決問題！無奈亞瑟整個人醉到不行，根本無心聽他講話，還醉倒在地上的水灘。此段彩蛋點出「水行俠」為同一人演出，本片也為DC宇宙發展再埋下伏筆。《閃電俠》現正熱映中。
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