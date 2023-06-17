Beyond內訌解散！黃貫中每年緬懷黃家駒：世界上少了一個天才
香港搖滾樂團Beyond成員黃家駒，1993年在日本節目不慎失足跌落舞台，昏迷多日後逝世，留給眾人無限緬懷，而他的好兄弟們未能團結一致，2005年宣告解散，令人不勝唏噓。黃貫中則始終沒忘記他，每年在黃家駒6月10日的冥誕發文紀念，感嘆世界少了一個天才。
記者江芷稜/綜合報導
1983年成立的Beyond，歷經團員數度更迭，最後底定吉他手黃家駒、黃貫中、貝斯手黃家強、鼓手葉世榮，他們的〈光輝歲月〉、〈海闊天空〉、〈喜歡你〉傳唱度高，一度紅到日本去，才會前往日本宣傳，沒想到意外失足導致巨星殞落，Beyond也在2005年宣告解散。
據說他們鬧不合的原因，有一部分因為朱茵，導火線是黃貫中跟老婆朱茵2003年到泰國蘇梅島度假，女方卻被媒體拍到泳裝模樣，被譏笑身材走樣，他們不滿大罵黃家強暴露行蹤。黃家強還曾開黃貫中的玩笑，指他當時仍是處男，引起朱茵不滿，團員之間產生嫌隙。
儘管天團感情不再，每逢6月10日黃家駒的冥誕或6月30日的逝世紀念日，黃貫中都不忘發文紀念，他2021年表示：「28年前，失去了一個好朋友，世界上少一個天才，其實我知道你沒有走過，你一直都在，就在我左右，每當音樂響起時，你比以往任何一刻都更貼近我們，對，你不在天堂，也不在地獄，你就在我們的心裡。家駒，謝謝你給我們的一切。」讓粉絲為之動容。今年6月10日他也發微博感念黃家駒去了一個更快樂的地方，祝好友生日快樂。