永遠的Beyond！黃家駒走30年了 從水電工人到搖滾傳奇
香港殿堂級搖滾樂團Beyond主唱黃家駒，當年錄遊戲節目發生意外過世，30日是他逝世滿30年，10日生日的他，剛過31歲冥誕，悲傷的6月總讓粉絲想起這位傳奇歌手，黃家駒因為醉心音樂，從水電工人成為搖滾巨星的傳奇人生為外界津津樂道。
記者楊穎軒／綜合報導
黃家駒中學讀外語學校，加上受朋友影響，就此愛上歐美流行樂，崇拜大衛鮑伊、深紫色樂團等，黃家駒與弟弟黃家強沉迷音樂，家裡從反對到最後無奈放手，不過黃家駒畢業後沒有從事音樂相關的工作，反而做過行政助理、五金、冷氣、水電工程，也曾搭電視台布景、拉過保險，直到1980年初期，透過琴行老闆介紹認識鼓手葉世榮，再邀了鄧煒謙、李榮潮，4人成為Beyond的創團元老。
經過幾次成員變動，黄家強加入Beyond擔任貝斯手，黃貫中負責吉他手和主唱位置，加上主唱兼靈魂人物黃家駒、鼓手葉世榮，成了大家所熟知的Beyond組合，1986年4人集資發行《再見理想》專輯卡帶，獲得知名經紀人陳健添青睞，從地下樂團躍升主流樂團，1988年開始是Beyond的黃金歲月，〈真的愛妳〉、〈灰色軌跡〉、〈不再猶豫〉、〈光輝歲月〉、〈Amani〉、〈海闊天空〉等創作都膾炙人口，1991年首度登上紅勘體育館舉辦5場演唱會。
造化弄人，1993年是Beyond成軍10週年，6月24日凌晨4人在日本東京富士電視台錄製遊戲節目，黃家駒在狹窄又濕滑的台上奔跑不慎跌倒，導致布景被撞擊而掉落，黃家駒從2.7米高的舞台墜下，後腦著地當場昏迷，頭部重創的他，搶救6天後病逝東京女子醫科大學醫院，享年31歲，2004年底，Beyond在黃家駒去世11年後解散。
華語流行樂教父羅大佑曾說：「不會再出一個黃家駒了！這樣的人降臨人世本來就是奇蹟，上帝讓黃家駒下凡，但是凡人沒有珍惜他，結果，上帝把黃家駒收回了！上帝不會再派一個音樂天使下凡的。」