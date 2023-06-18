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房仲有多好賺？他棄6年工程師資歷轉行　年薪百萬！加碼抖出1優勢

▲高雄近年觀光行銷頗有成效，工作機會增加。一名擁有6年資歷工程師棄「科技新貴」，轉行當房仲。（圖／取自陳其邁粉專）
▲高雄近年觀光行銷頗有成效，工作機會增加。一名擁有6年資歷工程師棄「科技新貴」，轉行當房仲。（圖／取自陳其邁粉專）

記者徐銘穗/綜合報導

畢業季後將迎來年中最大求職潮，日前台灣才因NVIDIA創辦人、「一兆男」黃仁勳赴台大畢業典禮致詞，再度掀起科技熱潮，加上台積電2021年非主管職平均薪資中位數高達185.1萬元，科技業蟬聯新鮮人夢想產業。不過，卻高雄有名6年資歷工程師棄「科技新貴」頭銜，轉行當房仲，他受訪說年薪雖然都是百萬元起跳，但至少「賺的錢有命花」。

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31歲的劉智忠，綽號「阿忠」，大學念的是資訊相關科系，畢業後在日月光當設備工程師，前3年是輪班制，一天要工作12小時，後來因為身體受不了，後3年轉朝九晚五的責任制。阿忠告訴《NOWnews今日新聞》說，那時工作需要接觸王水（以濃硝酸和濃鹽酸調配，腐蝕性極強）等危險化學藥物，「穿防護衣也不能100%防護」，加上每天面對的除了設備還是設備，天天過著兩點一線的生活，「我就是大家說的那種宅男」。

▲劉智忠放棄6年工程師資歷，轉行當房仲，透露年薪雖然都是百萬元起跳，但至少「賺的錢有命花」。（圖／21世紀不動產提供）
▲劉智忠放棄6年工程師資歷，轉行當房仲，透露年薪雖然都是百萬元起跳，但至少「賺的錢有命花」。（圖／21世紀不動產提供）
科技新貴，有錢沒命花！」阿忠公開工程師收入，因為「責任制」避不了頻繁加班，6年來平均年薪都有上百萬元，他說雖然以他的資歷可以跳槽台積電，但前公司有不少台積電跳過來的前輩，透露年薪150萬以上的代價是，「一天睡3、4個小時」，更操、更累。

但為了給自己「逆轉宅男」的機會，阿忠因家人緣故，決定加入21世紀不動產高雄大學加盟店，提離職時發現前同事們私下「叉賭」，賭1萬元壓他不會成功。因此阿忠告訴自己說，「只能一直往前，沒有退路」。

阿忠自嘲講話有點大舌頭、個性內向，轉戰房仲一開始確實遇到了一些挫折。他從基本功開始，願意親力親為，並虛心向前輩尋求建議，甚至做最難的陌生客開發，拜訪潛在的買家和賣家。

入行還沒滿月時，歷經十多組帶看失敗、沒下文後，阿忠才成交了第一筆售屋案，「左營翠華國宅8樓戶」，謙虛說他一開始就向買家大姊自招是菜鳥，大姊看他誠實，加上很喜歡房子就當場下斡旋，當時台積電還沒喊要來高雄，最後以610萬元成交，如今雖然台積電進駐高雄暫緩，但翠華國宅房價上看1000萬元。

▲高雄今年Q1包括新增房貸樣本數、授信額度、平均鑑估值、購屋面積以及核貸成數全部縮水。（圖／台灣房屋提供）
▲高雄今年Q1包括新增房貸樣本數、授信額度、平均鑑估值、購屋面積以及核貸成數全部縮水。（圖／台灣房屋提供）
阿忠坦承，當房仲沒有所謂的上下班時間，工時嚴格說起來其實也不短，但好處是「自己就是品牌」。在收入部分，他低調透露說，和他先前當工程師相比差不多，也是年薪百萬元起。

當房仲真那麼好？沒有缺點嗎？阿忠說，當房仲非常努力不一定有收穫，但不努力一定是鴨蛋，而且「只有在成交那刻，才領得到薪水」，先前不論是帶看花費的時間、交通費，甚至是他在售屋往下廣告，一年砸10幾萬「加強曝光」，讓自己承銷的物件永遠在搜尋前幾名，幸好他先前工作有存款，若是剛出社會的新鮮人，初期一定會非常辛苦。

此外，阿忠也說，當房仲也常遇到他人的惡言相向，心態一定要調整好，別往心裡去，幹業務人脈等於錢脈，他相信腳踏實地耕耘，「戲棚下站久了，機會一定是我的」。

從事房仲業2年多來，阿忠外表上徹底脫離「宅男」標籤，口才也愈來愈流利，至於玩笑稱宅男標配的「沒女友」，是否也已解鎖？他笑笑說，自己很有長輩緣，但沒有異性緣，還在等待那個對的人。
 

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