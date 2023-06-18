房仲有多好賺？他棄6年工程師資歷轉行　年薪百萬！加碼抖出1優勢

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「科技新貴，有錢沒命花！」阿忠公開工程師收入，因為「責任制」避不了頻繁加班，6年來平均年薪都有上百萬元，他說雖然以他的資歷可以跳槽台積電，但前公司有不少台積電跳過來的前輩，透露年薪150萬以上的代價是，「一天睡3、4個小時」，更操、更累。
但為了給自己「逆轉宅男」的機會，阿忠因家人緣故，決定加入21世紀不動產高雄大學加盟店，提離職時發現前同事們私下「叉賭」，賭1萬元壓他不會成功。因此阿忠告訴自己說，「只能一直往前，沒有退路」。
阿忠自嘲講話有點大舌頭、個性內向，轉戰房仲一開始確實遇到了一些挫折。他從基本功開始，願意親力親為，並虛心向前輩尋求建議，甚至做最難的陌生客開發，拜訪潛在的買家和賣家。
入行還沒滿月時，歷經十多組帶看失敗、沒下文後，阿忠才成交了第一筆售屋案，「左營翠華國宅8樓戶」，謙虛說他一開始就向買家大姊自招是菜鳥，大姊看他誠實，加上很喜歡房子就當場下斡旋，當時台積電還沒喊要來高雄，最後以610萬元成交，如今雖然台積電進駐高雄暫緩，但翠華國宅房價上看1000萬元。
阿忠坦承，當房仲沒有所謂的上下班時間，工時嚴格說起來其實也不短，但好處是「自己就是品牌」。在收入部分，他低調透露說，和他先前當工程師相比差不多，也是年薪百萬元起。
當房仲真那麼好？沒有缺點嗎？阿忠說，當房仲非常努力不一定有收穫，但不努力一定是鴨蛋，而且「只有在成交那刻，才領得到薪水」，先前不論是帶看花費的時間、交通費，甚至是他在售屋往下廣告，一年砸10幾萬「加強曝光」，讓自己承銷的物件永遠在搜尋前幾名，幸好他先前工作有存款，若是剛出社會的新鮮人，初期一定會非常辛苦。
此外，阿忠也說，當房仲也常遇到他人的惡言相向，心態一定要調整好，別往心裡去，幹業務人脈等於錢脈，他相信腳踏實地耕耘，「戲棚下站久了，機會一定是我的」。
從事房仲業2年多來，阿忠外表上徹底脫離「宅男」標籤，口才也愈來愈流利，至於玩笑稱宅男標配的「沒女友」，是否也已解鎖？他笑笑說，自己很有長輩緣，但沒有異性緣，還在等待那個對的人。