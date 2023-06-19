房市／高雄購屋也現小宅化　信義房屋揭原因

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信義房屋高三區協理周清源分析，以全台整體趨勢來看，由於土地取得價格、建築成本價格都在走揚，近年高雄預售、新成屋建案，建商多直接規劃小宅產品，較少大坪數規劃，所以各區域購買新案，多數都是以中小坪數為主，除非是買中古屋，或是往價格相對親民的蛋白區，許多人才會選擇坪數大的產品。
而若單看新興、前金區，本身面積就不大，加上發展早、素地不多，區域內以中古透天為主，交易量不多；如果是屋齡較新的建案，多半也是透過土地整合、危老改建等模式，基地面積不大，更容易出現中小坪數規劃。
周清源觀察，買這兩區小宅的購屋族主要有兩大類，一種是返鄉工作的年輕人，本身家人就住在高雄，但為工作方便、保有生活空間，選擇自己在市區購買小宅自住，另一種則是近年人口老化顯著，許多年輕人幫長輩「透天換大樓」、「公寓換大樓」，便就近買在機能便利的市中心，或是距離醫療院所近的地區，但因長輩年長且未必有子女同住，故也會選擇坪數較小的2房產品。
如果鎖定要購買小宅，周清源提醒，要從「金錢面」、「居住面」兩方向評估。首先，小宅總價較低但單價通常比較高，依近期市場情況，甚至常常出現創高價的情形，此時就要注意自己成交的價格，如果高過行情太多，恐會影響房貸條件，自備款是否充足就非常重要；其次，規劃中小宅的社區，通常也會有戶數多、租客多的共同點，如果很在意生活品質，那也應該謹慎考慮。