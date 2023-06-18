統神上節目遭蕾菈強吻！忍3年認了「被性騷擾」　鐵證影片曝光

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統神坦言「憑良心講，男生真的比較吃虧，不然女生有時候摸我肚子、胸部及屁股，你覺得你去告她，法官會判嗎？如果你是個男生去摸女生屁股，你一定被告，絕對100%，有的時候就是這樣，男女有別，性騷擾這東西就是對女生比較有利，有時候真的沒辦法」。
據悉，統神承認有感覺被蕾菈性騷擾的片段環節，是他們在三年前錄製網路節目時有投票環節，而統神將票投給蕾菈，沒想到蕾菈反應非常大，先是開心尖叫後，一把勾著統神的手，隨後直接親了下去，統神當下立刻把對方推開，甚至舉手說「不要亂碰我」，眼神從頭到尾都沒看過蕾菈一眼，主持人甚至開玩笑問「所以你也不要她親你？」統神更是連回答都沒回，直接拉回正題講遊戲規則。
不少人將影片翻出後紛紛認為統神講出當年內心感受沒有不好，男生在與異性接觸的時候也會有感到不舒服的時候，在這社會上不是只有「男生對女生」才構成性騷擾，加上統神已婚的狀態下，認為蕾菈就算做效果也太過Over，不過截至目前為止，蕾菈還尚未出面回應此事件。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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