「11隻蟑螂」住進耳裡！醫揭1惡習：大家都會犯　切忌亂掏恐失聰

統神上節目遭蕾菈強吻！忍3年認了「被性騷擾」　鐵證影片曝光

▲，知名遊戲實況主「亞洲統神（張嘉航）」近日開直播時，坦言過去上節目被蕾菈強吻感到不舒服。（圖/YT@浪PLAY）
▲，知名遊戲實況主「亞洲統神（張嘉航）」近日開直播時，坦言過去上節目被蕾菈強吻感到不舒服。（圖/YT@浪PLAY）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣最近MeToo事件連環爆，演藝圈、政壇、網紅界都陸續傳出個案，但大部分幾乎都是「男生對女生」性騷擾的事件。然而，知名遊戲實況主「亞洲統神（張嘉航）」近日開直播時，有網友藉由性騷風潮詢問，過去上節目遭到蕾菈強吻的事，統神直接認了「當然不舒服啊，我也覺得我受到性騷擾啊！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
張嘉航近日在直播的時候聊到性騷擾相關的議題，被粉絲問到「那之前蕾菈（在節目上）親你，當下你有不舒服嗎？」統神則直接回應「當然不舒服啊！我也覺得受到性騷擾啊，我好好錄個節目，妳幹嘛跟我有肢體接觸？」

▲，知名遊戲實況主「亞洲統神（張嘉航）」近日開直播時，坦言過去上節目被蕾菈強吻感到不舒服。（圖/YT@浪PLAY）
▲知名遊戲實況主「亞洲統神（張嘉航）」近日開直播時，坦言過去上節目被蕾菈強吻感到不舒服。（圖/YT@浪PLAY）
統神坦言「憑良心講，男生真的比較吃虧，不然女生有時候摸我肚子、胸部及屁股，你覺得你去告她，法官會判嗎？如果你是個男生去摸女生屁股，你一定被告，絕對100%，有的時候就是這樣，男女有別，性騷擾這東西就是對女生比較有利，有時候真的沒辦法」。

據悉，統神承認有感覺被蕾菈性騷擾的片段環節，是他們在三年前錄製網路節目時有投票環節，而統神將票投給蕾菈，沒想到蕾菈反應非常大，先是開心尖叫後，一把勾著統神的手，隨後直接親了下去，統神當下立刻把對方推開，甚至舉手說「不要亂碰我」，眼神從頭到尾都沒看過蕾菈一眼，主持人甚至開玩笑問「所以你也不要她親你？」統神更是連回答都沒回，直接拉回正題講遊戲規則。

不少人將影片翻出後紛紛認為統神講出當年內心感受沒有不好，男生在與異性接觸的時候也會有感到不舒服的時候，在這社會上不是只有「男生對女生」才構成性騷擾，加上統神已婚的狀態下，認為蕾菈就算做效果也太過Over，不過截至目前為止，蕾菈還尚未出面回應此事件。


※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

更多「台版MeToo事件」相關新聞。

黃云歆遭挖8年前「曾感謝許傑輝」！性騷後合照遭酸　本人回應了

企鵝妹直播中「手機遭搶2次」！蹲路邊崩潰痛哭　犯案畫面全播出

許傑輝性騷連環爆！「道歉卻要對方提告」　律師戳破背後動機

許傑輝再爆《下課花路米》性騷女同事！公視證實曾下「最後通碟」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀