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面試錄取11人「10人放鴿子」！主管嗆爆人資　真實原因她傻眼

▲近日一名公司人資分享，自己面試的時候錄取了11位新人要前來報到，沒想到日子到了之後，只有1人準時到場。（示意圖／翻攝自Pexels）
▲近日一名公司人資分享，自己面試的時候錄取了11位新人要前來報到，沒想到日子到了之後，只有1人準時到場。（示意圖／翻攝自Pexels）

記者張嘉哲/綜合報導

面試錄取肯定是再高興不過的事情，不管是對於公司人力補齊或者是個人終於投入職場，是一種雙向的關係。然而，近日就有一名公司人資分享故事，表示自己面試的時候錄取了11位新人要前來報到，沒想到日子到了之後，只有1人準時到場，其他10人卻直接放鴿子，慘害她被主管嗆爆，細問原因之後讓她非常傻眼，不少職場老鳥也認為「這非常不禮貌」。

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一名網友在臉書社團「匿名公社」表示「面試通過又不來報到是在哈囉？前幾天錄取了11個新人，約好某天早上9點統一報到，結果只有一個人來......2個睡過頭，3個電話沒接，5個說已經找到更好的工作」由於錄取的這些人將於新部門工作，如今卻大開天窗，讓該位人資被主管痛罵「沒有新人可以上工，為什麼不早點說？」讓她感到非常的無辜。

▲一名人資在臉書社團抱怨，透露自己面試了11個人都錄取之後，報到日卻只有1人到場。（圖／Pexels）
▲一名人資在臉書社團抱怨，透露自己面試了11個人都錄取之後，報到日卻只有1人到場。（圖／Pexels）
該網友表示「明明上周五有致電詢問新人是否會準時報到，被這樣集體放鴿子真的是沒有想到，現在搞這齣...選擇其他的工作不是不可以，但是不會通知一下嗎？當大家都要等你讓你？」

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「.....代表你也很心急啊，隨便錄取吧」、「你看人不太準其實，被10人放鳥這機率」、「就是薪資福利不夠好，甲方該反省，不要老是怪年輕人」；不過也有人認為「就算不去也要告知一聲吧，相關產業名聲小心臭掉」、「我是約4個來面試，3個放我鴿子，也不打電話通知」、「真的，不來面試不報到先講好嗎，不知道這是職場大忌嗎？」、「這種連不來的都不講一聲，你也不用奢求他工作表現多好，基本態度都沒有了，去哪裡都一樣」。

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