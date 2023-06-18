統神遭強吻認被性騷！蕾菈2年前早有回應 嗆鞭屍網友「無聊」
知名遊戲實況主「亞洲統神（張嘉航）」近日開直播時跟上性騷擾話題，聊到三年前上節目時，遭到蕾菈強吻一事，統神直接坦言「當下當非常不舒服，也覺得受到性騷擾」，讓該節目片段又重新被翻出來檢視。而蕾菈雖然對於統神的說法沒有最新回應，但過去有網友在Dcard發文詢問時，蕾菈就曾經為此事反嗆網友「無聊」。
記者張嘉哲/綜合報導
據悉，統神承認有感覺被蕾菈性騷擾的片段環節，是他們在三年前錄製網路節目時有投票環節，而統神將票投給蕾菈，沒想到蕾菈反應非常大，先是開心尖叫後，一把勾著統神的手，隨後直接親了下去，統神當下立刻把對方推開，甚至舉手說「不要亂碰我」，眼神從頭到尾都沒看過蕾菈一眼，主持人甚至開玩笑問「所以你也不要她親你？」統神更是連回答都沒回，直接拉回正題講遊戲規則。
然而當時播出之後，片段引起迴響，有網友在Dcard貼文指出「表示統神為何被蕾菈親了之後還不為所動，甚至還說『不要亂碰我』」結果留言不少人撻伐蕾菈，認為統神當時候已經是有老婆的人，蕾菈就算是做節目效果根本就太誇張，加上如果這個效果性別對調的話，男生一定會被指控是性騷擾，而且是鐵錚錚的事實。
對此，蕾菈就就擷取Dcard的發文並且發限時寫下「簡單澄清一下，這是去年的節目，當時並沒有男友，還有節目效果要拿出來鞭，你們慢慢鞭，我是覺得挺無聊的啦，我要去過我美好的25歲生日了」雖然限時已經刪除，但卻也被網友備份，如今台灣MeToo事件延燒，加上統神承認當時「非常不舒服」，話題又重新被帶回，蕾菈目前尚無最新回應。