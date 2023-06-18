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越來越少人看有線電視了？眾人揭「致命原因」：超強對手頂不住

▲你多久沒有打開你家的電視觀看了呢？你是否也發現身邊不少朋友也幾乎都不看有線電視了呢？（示意圖／NOWnews資料照）
▲你多久沒有打開你家的電視觀看了呢？你是否也發現身邊不少朋友也幾乎都不看有線電視了呢？（示意圖／NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

你多久沒有打開你家的電視觀看了呢？你是否也發現身邊不少朋友也幾乎都不看有線電視了呢？根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新公布今年第1季有線電視戶數為462萬3040戶，這是2017年底以來連續22季下滑，普及率從下滑到50.64%的新低！對此，就有網友討論「為什麼有線電視不行了？」不少人分析出3大原因。

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根據NCC最新公布的數據，今年第1季有線電視戶數為462萬3040戶，是繼2011年以來統計的新低紀錄，也是2017年底以來連續22季下滑，普及率從原本的61.02%逐漸下滑到50.64%，再度創下新低紀錄，表示台灣已經有一半以上的家庭不再收看有線電視了。

▲不少人家中電視都已經拿來看網路的東西，OTT TV已經變成一種趨勢。（圖／取自Pixabay）
▲不少人家中電視都已經拿來看網路的東西，OTT TV已經變成一種趨勢。（圖／取自Pixabay）
而消息曝光後，不少網友在PTT、臉書討論，認為「有線電視快頂不住的原因」就是網路時代的來臨，「網路的影音類別東西太多，真的完全不想看電視」、「電影、新聞全部E化，YouTuber多的跟山一樣，根本不用看電視」、「網路上應有盡有，OTT大軍太強了」、「有線電視未來真的只會越來越少，OTT已經是潮流了」、「網路世代YouTuber太多，新聞網路也可以看，電視電影劇Netflix、Disney+都進駐了，對手這麼強電視根本頂不住」、「看劇看電影真的都用網路看了，新聞更不用說完全不需要看新聞台，YTR的短影音內容也越來越豐富，我家老早就沒有線電視台了」。

所謂的「OTT」是直接從網際網路傳遞電視、影片內容，使用者不需要訂閱傳統的電纜或衛星提供者來存取此內容，他們可以在各種裝置平板、電話、筆記型電腦、桌上型電腦、電視等觀看內容，例如Netflix、Disney+等等。

事實上，根據NCC在2022年傳播市場調查報告當中，台灣16歲以上民眾主要的收視來源，最大宗為有線電視 （57.2%），其次為OTT TV（15.3%）、中華電信MOD（13.9%）、無線電視（13.3%），從這裡就可以看到OTT TV在2022年就已經超越MOD與無線電視，也就表示這些原本收看電視的人群都已經轉移到OTT TV的身上，然而到今年第一季有線電視的用戶逐漸流失，面對網路世代衝擊，下一步應該如何守住固有的用戶，顯然還要再多想想解方。

▲台灣目前有線電視的普及率大概只有50%，創下新低紀錄。（示意圖／取自Pixabay）
▲台灣目前有線電視的普及率大概只有50%，創下新低紀錄。（示意圖／取自Pixabay）

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