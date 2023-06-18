好市多「最廢商品」超狂用途曝 大家都用錯了！難用刀片一招神解
不論人、事、物，都需要合適的時機，來展現自己真正的價值！美式賣場好市多（Costco）一款銷售多年的長青保鮮膜，因撕取不易、切割器難用，曾被嚴厲批評是「好市多最廢商品」，但日前有會員親身展示它的超神用途，當成「傷口貼布」洗澡時完全不滲水，不少會員也跟進分享包食物以外的「神用途」，眾人瞬間清醒直呼誤會大大，「第一次有買它的衝動」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團分享，表示「之前看到有人PO這商品很廢，其實我從不曾拿來用在食物上」，附上兩張用來包裹膝蓋大範圍傷口的照片，說明「它自帶黏性的防水，當成傷口貼布去洗澡超好用，完全不滲水，洗完澡仍然保持乾爽」。
貼文一出，不少會員也跟進分享食物以外的「神用途」。有媽媽說「拿來貼額頭上，幫小孩剪瀏海很方便，不會掉的到處都是，也不會刺到眼睛，就很好剪」、「父親生病時胃插管餵食洗澡時，也是用這個包身體防止進水」、「我之前是貼在牆上給孩子畫畫用」。
會員驚嘆原PO解鎖的保鮮膜「正確用途」，留言說「感謝您的分享，因為被排氣管燙傷真的很苦惱，所以正好需要」、「這個用法比原本的功用還吸引我」、「之前覺得這款保鮮膜很難用，看完這篇，才知道還有這麼多用途」。有人感嘆「這就跟漱口水拿來殺蟑螂一樣，意外的開發了正確的用途」。
也有人提醒，這款多用途保鮮膜若拿來包光滑材質的容器，容易有殘膠的狀況產生。而它最讓人詬病的，就是盒子上附的切割器真的太難用，不過有會員提出解方，「今年發現把它放在Kirkland的膠膜盒後，解決了這個問題」，飽受困擾的會員讚說「太棒的分享了！我都只能用剪刀剪，下次來給它換盒子試試！」
這款商品其實是美式賣場好市多長賣多年的「Glad Press’n Seal強力保鮮膜」，目前在好市多售3入519元。據官網說明表示，商品特有GRIPTEX專利黏著技術，可以牢固黏貼不同材質，包括紙質、陶瓷、塑膠、金屬和木材，或直接將保鮮膜對摺成封口的狀態密封不漏水。