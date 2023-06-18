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頂呱呱端午賣「肉粽」？粉絲：雞皮包北部粽　漢堡王+1元送零錢包

▲端午節吃膩傳統肉粽，頂呱呱推出「一串呱呱粽」及「呱呱雙粽」優惠，幫大家換換口味！使用雞皮包裹香菇糯米飯後酥炸，讓粉絲笑讚「雞皮包的北部粽要來一串吧」。（圖／頂呱呱提供）
▲端午節吃膩傳統肉粽，頂呱呱推出「一串呱呱粽」及「呱呱雙粽」優惠，幫大家換換口味！使用雞皮包裹香菇糯米飯後酥炸，讓粉絲笑讚「雞皮包的北部粽要來一串吧」。（圖／頂呱呱提供）

記者蕭涵云/綜合報導

端午節吃膩傳統肉粽了嗎？頂呱呱推出「一串呱呱粽」及「呱呱雙粽」優惠，幫大家換換口味！使用雞皮包裹香菇糯米飯後酥炸，讓粉絲笑讚「這粽子，我服」、「太有才了 今年就選這個」、「雞皮包的北部粽要來一串吧」。

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專賣炸雞的頂呱呱，選用酥脆雞皮包裹香菇糯米飯的「呱呱包」，更是不少粉絲指名要吃的招牌餐點。迎接端午節，頂呱呱6月19日至6月25日，限定一週推出「一串呱呱粽」提供6顆呱呱包，特價250元（原價390元）；或「呱呱雙粽」內含2顆呱呱包，特價99元（原價130元），最高現省140元。

購買一串呱呱粽還可用49元超值價，加購35元飲品2杯或蜂蜜檸檬(M)1杯，35元飲品包括可樂系列、功夫紅/綠/青/烏龍茶(M)杯都可任選，幫大家划算開吃呱呱粽還能去油解膩。

▲頂呱呱選用酥脆雞皮包裹香菇糯米飯的「呱呱包」，深受消費者歡迎。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱選用酥脆雞皮包裹香菇糯米飯的「呱呱包」，深受消費者歡迎。（圖／頂呱呱提供）
活動期間Uber Eats外送平台也同步開賣；並推出UberEats獨家限定，單筆消費滿299元送甜甜包2顆，提醒大家要手動加入購物車喔；還享經典單品原味炸雞、阿勇雞塊「單點8折」優惠！

頂呱呱「一串呱呱粽」在官方粉專上掀起討論，粉絲力讚「油炸粽子我只服頂呱呱」，紛紛留言想吃！有鐵粉「認真問有用葉子包嗎?」，獲得小編親回「正港呱呱包（圖片僅供參考）」，還透露其實沒那麼好包，但看大家這麼喜歡，明年希望真的有粽葉版本。

▲呱呱包1顆原價65元。「一串呱呱粽」6顆特價250元、「呱呱雙粽」2顆特價99元。（圖／頂呱呱提供）
▲呱呱包1顆原價65元。「一串呱呱粽」6顆特價250元、「呱呱雙粽」2顆特價99元。（圖／頂呱呱提供）
另外，漢堡王今年端午節則將漢堡紙換上粽葉造型變成「重磅肉粽」，還聯名百事可樂打造「包粽零錢包」，即日起臨櫃點餐或官網點購重磅套餐（附餐為小份薯條與中杯百事可樂），還可以加1元多ㄧ顆「包粽零錢包」，數量有限售完為止。

▲漢堡王「百事可樂聯名－包粽零錢包」。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王「百事可樂聯名－包粽零錢包」。（圖／漢堡王提供）

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