漢堡王3倍厚安格斯牛肉堡買一送一　16款端午加碼外送優惠懶人包

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漢堡王主打火烤美味，自澳洲進口特選安格斯牛肉，堪稱速食界最厚的安格斯牛肉排，具備一般牛肉三倍厚高度，在370度高溫下快速火烤，封存肉汁與香氣成為自豪招牌。
6月8日一日限定，豪氣給出4款安格斯牛肉堡「買一送一」優惠！包括黑醬安格斯牛肉堡、勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡，可以不限同口味「買一送一」只要145元，相當於每顆下殺73元有找！
📌漢堡王12款「買一送一」 畢業狂歡優惠券吃到7月底
「畢業狂歡優惠券」即日起至7月31日爽吃12款「買一送一」，包括5款大杯快樂水飲料（可樂/七喜/激浪/華年達橘子味汽水/檸檬風味紅茶）買一送一，薯條(中)、辣薯球(中) 、四塊雞塊、小華堡、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡通通「買一送一」！其中雞塊「買4送4」、4款漢堡買一送一超大方。
📌漢堡王「出包」！端午節x百事可樂「包粽零錢包」
漢堡王今年端午節將漢堡紙換上粽葉造型變成「重磅肉粽」，還聯名百事可樂打造「包粽零錢包」，即日起臨櫃點餐或官網點購重磅套餐（附餐為小份薯條與中杯百事可樂），還可以加1元多ㄧ顆「包粽零錢包」，數量有限售完為止。
📌Uber Eats端午加碼漢堡王外送優惠
漢堡王也聯合 Uber Eats端午加碼優惠送到家，6月21日起，「端午重磅餐牛牛雙人組合餐」8折優惠只要399元，還可加1元多ㄧ顆「包粽零錢包」，每訂單限購1個，限量10,000個，數量稀有售完為止；「花生安格斯牛肉堡餐」7折優惠價只要151元，隱藏優惠必須吃爆。
📌麥當勞：雞塊買6送6！薯餅、雞翅等5款「買一送一」
台灣麥當勞歡樂送即日起至6月13日，訂餐輸入優惠碼「CHEESE」，即可享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)買一送一（五選一）優惠，相當於「麥克雞塊買6送6」。