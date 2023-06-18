猜誰是「台灣AI正妹」？全球100國AI美女照公開 台日韓中好難分
在不少西方人眼中，亞洲臉孔長得都差不多，那麼在AI眼中能分辨出差異嗎？美髮造型網站「StyleSeat」，日前運用AI生成100個國家與地區的美女照，在網路引發討論。《NOWnews今日新聞》特地將台灣、日本、韓國與中國AI正妹照同框呈現，你分得出來台灣妹子是哪位？誰又是哪國的AI美女嗎？
記者徐銘穗/綜合報導
《每日郵報》報導，「StyleSeat」的專家使用AI程式Midjourney，生成了100位各有特色的全球美女。在條件上，專家要求程式生成「擬真的全身肖像」、「人物必須面對鏡頭」、「以白色為背景」。結果呈現出AI在既有線上數據中發現的模式，顯示出驚人的一致性。儘管在100張圖片中，有些特質反覆出現，但AI也補捉到各文化的細微差別。
「StyleSeat」指出，儘管這100張AI生成的圖片中，女性都有外形偏瘦等統一特質，但AI依然設法將種族、文化服裝等多樣性，納入她們的整體外觀中。在生成的圖像中，大多數的女性都僅畫了淡妝，這代表AI沒有將美與濃妝畫上等號。
此外，許多女性穿著褲子，而不是裙子，挑戰傳統性別規範。而「台灣AI正妹」有著有著一頭微捲中長髮、圓潤的臉頰和大大的眼睛，洋溢著青春氣息。
《NOWnews今日新聞》將台灣、日本、韓國與中國AI正妹同框呈現，發現台日中3國AI正妹穿著都帶有「花卉」意象，中國妹甚至連褲子都有花，只有韓國是清新幹練的上班族打扮，而在身高上也略有差異，明顯較矮的是韓國、較高的是中國。