企鵝妹到墾丁換泳裝下海！爽玩水上活動 一聽「實際收費」超驚訝
南韓知名實況主企鵝妹（Jinny）在台灣進行「徒步走台灣本島4極點」大挑戰，今（18）日邁入最終日，經過42天挑戰，她即將在今晚走到台灣最南端。中午時，她已經抵達墾丁，並在海邊進行一系列水上活動，而結束時的收費也讓她相當驚訝。
記者潘毅/綜合報導
企鵝妹今（18）日中午抵達墾丁海邊，先是換上長袖泳裝，之後就開始體驗水上摩托車、香蕉船等等水上活動，而墾丁的海岸美景讓企鵝驚嘆連連，遊玩途中也不斷發出尖叫聲，甚至在搭水上摩托車時，還因為速度太快，不小心把臉上的妝弄上了前方教練的衣服。
最後企鵝妹一共玩了水上摩托車、香蕉船兩項水上活動，玩的時間相當長，除去中間休息空檔，在海上的時間至少超過30分鐘，但店家最後卻只收費500元，讓她驚訝表示太便宜了，隨後決定付給店家700元，其中200元為小費。
企鵝在墾丁海邊爽玩的過程，藉由直播畫面即時傳遞給全球粉絲看，也成為最好的觀光宣傳。不少網友也紛紛大讚「看起來超好玩耶」、「但一般人去玩，在海上時間應該沒著麼久吧XD」、「好羨慕教練，能載企鵝帥一波」、「企鵝覺得很便宜，還給200元小費」。
企鵝妹今（18）日是「徒步走台灣本島4極點」挑戰的最後一日，預計將走完最後13公里抵達台灣最南端，徒步行走距離恐會以長達1080公里完成挑戰。