廣末涼子外遇前就提離婚！老公被戴綠帽卻自我檢討：早知道阻止她
日本女星廣末涼子跟「sio」的主廚鳥羽周作雙雙出軌，廣末涼子形象一落千丈，宣布無期限停工以此謝罪。廣末涼子的老公Candle JUNE飽受外界騷擾，今（18）日瞞著老婆開近2小時的記者會，更抖出在外遇新聞曝光前，廣末涼子就已提出離婚，Candle JUNE自責說：「當初早點阻止她（外遇）就好了，會發生這種事，我也要負起責任。」
記者陳雅蘭/綜合報導
Candle JUNE表示自從廣末涼子出軌後，他跟孩子都成了受害者，坦言早知道太太跟鳥羽周作關係拉近當下，他就應該要出手制止，早點阻止廣末涼子去找鳥羽周作、早點搶先在媒體公開外遇新聞前滅火，事情就不會發展到這種地步。
回憶跟廣末涼子認識時，Candle JUNE透露廣末涼子情緒時常不穩定，所以常找他說話、通信，直到2人結婚生子後，廣末涼子的情況才好轉，Candle JUNE認證她是一位好媽媽、好女性，勤奮顧兒、做家事。Candle JUNE不斷為廣末涼子洗白形象，透露老婆很早就踏入演藝圈，因此從小累積過大的壓力，乖巧的內心才會崩壞，他更說私下的廣末涼子不注重保養、妝容，僅有工作時才會濃妝豔抹，也因為高壓的演藝圈環境，老婆常為失眠所苦。
Candle JUNE加碼爆料，老婆不知道自己開記者會，還說在外遇新聞曝光時，廣末涼子就曾提出離婚；記者問及《週刊文春》公開的廣末涼子、鳥羽周作的交換日記，是否為Candle JUNE流出？Candle JUNE否認，並認為鳥羽周作的聲明毫無歉意，明顯對他十分不滿。