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台版《金師傅3》真實上演！「等他死了再說」　暖醫分享重生故事

▲《浪漫醫生金師傅3》在Disney+平台昨（17）播出完結篇。彰化胸腔外科醫師李佳穎日前分享一年輕人車禍改變的暖心故事，被讚是台版「浪漫醫師李師傅」。（圖／翻攝Disney+臉書）
▲《浪漫醫生金師傅3》在Disney+平台昨（17）播出完結篇。彰化胸腔外科醫師李佳穎日前分享一年輕人車禍改變的暖心故事，被讚是台版「浪漫醫師李師傅」。（圖／翻攝Disney+臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

醫療韓劇《浪漫醫生金師傅3》昨（17）天完結，金師傅在最後一一回味與石垣醫院成員相遇的「緣分」，重現他與徐宇鎮相遇之初，滿身傷的徐宇鎮對他說「我需要錢」。而一如徐宇鎮遇到金師傅有了改變的契機，彰化秀傳醫院胸腔外科醫師李佳穎日前也分享一名30多歲吸毒年輕人，因車禍差點截肢，卻迎來轉變契機的暖心故事，被讚是台版「浪漫醫生李師傅」。

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胸腔外科醫師李佳穎曾在新冠肺炎疫情期間，為了替醫護人員紓壓，帶領院內醫護和行政人員，錄製一段當時流行的洗手舞影片，自娛娛人，也寓教於樂，影片上網後，被網友驚為天才，直呼帥爆了，紛絲也為之爆增。

▲胸腔外科醫師李佳穎自述是全台醫院中心外，肺部手術量最多的醫師。（圖／翻攝李佳穎臉書）
▲胸腔外科醫師李佳穎自述是全台醫院中心外，肺部手術量最多的醫師。（圖／李佳穎授權使用）
李佳穎日前在臉書「李佳穎醫師的手術室"肺話連篇"」粉專，分享一位年輕人因車禍迎來改變契機的故事，該名患者是30多歲吸毒的男子，月前因酒後車禍導致雙腳嚴重粉碎性骨折，「血管都斷了」，初步被骨科醫師診斷要截肢，院方通知家屬時，家屬只說：「等他死了再跟我我。」隨即掛斷電話。

但是男子實在是太年輕了，還有許多可能性，因此醫療團隊決定放手一搏，「歷經了n次手術後，好不容易保住了他的腳」。李佳穎說，也因為這一段住院期間生死交關，他整整在床上躺了兩個多月，「除了病床⋯他沒有機會再接觸到匪類的物品。

後來男子逐漸康復，李佳穎在一次例行性巡房時，收到他送的葡萄，並說「這是我家自己種的，昨天剛採收的，我爸媽昨天來看我，說要要感謝你們救了我。」李佳穎感嘆自問「一場大病⋯能不能改變一個人的人生？」並自答說「我想是可以的」。

▲男子酒後車禍導致雙腳嚴重粉碎性骨折，一度被骨科醫師診斷要截肢。（圖／翻攝李佳穎臉書）
▲男子酒後車禍導致雙腳嚴重粉碎性骨折，差點要截肢。（圖／李佳穎授權使用）
李佳穎分享的改變故事引發討論，不少醫師來也留言「功德無量，希望施主可以過得了戒癮這一關，重啟美好人生」、「李醫師保住的不只是那雙腳，而是他的一輩子還有父母親的下半輩子」，李佳穎也被讚是台灣版的「浪漫醫師李師傅」。

▲本文經李佳穎醫師同意授權刊登。原文出處：李佳穎醫師的手術室''肺話連篇''

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