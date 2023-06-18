台版《金師傅3》真實上演！「等他死了再說」　暖醫分享重生故事

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李佳穎日前在臉書「李佳穎醫師的手術室"肺話連篇"」粉專，分享一位年輕人因車禍迎來改變契機的故事，該名患者是30多歲吸毒的男子，月前因酒後車禍導致雙腳嚴重粉碎性骨折，「血管都斷了」，初步被骨科醫師診斷要截肢，院方通知家屬時，家屬只說：「等他死了再跟我我。」隨即掛斷電話。
但是男子實在是太年輕了，還有許多可能性，因此醫療團隊決定放手一搏，「歷經了n次手術後，好不容易保住了他的腳」。李佳穎說，也因為這一段住院期間生死交關，他整整在床上躺了兩個多月，「除了病床⋯他沒有機會再接觸到匪類的物品。」
後來男子逐漸康復，李佳穎在一次例行性巡房時，收到他送的葡萄，並說「這是我家自己種的，昨天剛採收的，我爸媽昨天來看我，說要要感謝你們救了我。」李佳穎感嘆自問「一場大病⋯能不能改變一個人的人生？」並自答說「我想是可以的」。
李佳穎分享的改變故事引發討論，不少醫師來也留言「功德無量，希望施主可以過得了戒癮這一關，重啟美好人生」、「李醫師保住的不只是那雙腳，而是他的一輩子還有父母親的下半輩子」，李佳穎也被讚是台灣版的「浪漫醫師李師傅」。
▲本文經李佳穎醫師同意授權刊登。原文出處：李佳穎醫師的手術室''肺話連篇''