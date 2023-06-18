Joeman女友嗨嗑「蛙呀蛙拉麵」！上桌實物超驚悚 真實口感曝光
日前知名拉麵店「拉麵公子」推出大王具足蟲拉麵，引發話題。後續雲林拉麵店「圓拉麵」也加碼推出「蛙呀蛙呀蛙拉麵」，將整隻青蛙放入拉麵當中，再次引爆話題。而百萬網紅Joeman的女友妮婭（Niya）日前也到場朝聖，品嚐「蛙呀蛙呀蛙拉麵」同時分享真實口感，影片也引發討論。
記者潘毅/綜合報導
遊戲實況主妮婭平時就常到各地品嚐特殊美食，日前她搭車前往雲林，要品嚐外型外型恐怖度不輸大王具足蟲的「蛙呀蛙呀蛙拉麵」，整隻青蛙躺在拉麵上，而外皮都還帶著，一把青蔥還撒在上頭，整碗拉麵看起來就像一個小池塘。
妮婭見這碗拉麵第一眼，也表示「看完第一眼好像就沒這麼餓了」，但還是鼓起勇氣開吃，沒想到吃完第一口後，卻意外覺得好吃，「田雞口感近似雞肉，皮的部分很薄」，她也把田雞在鏡頭前翻到背面，並認為「那個紋路的部分，真的是會讓人崩潰，不看牠的話，麵口味是不錯吃的」，認為這碗拉麵對於視覺是很大的挑戰。
精彩的嚐鮮影片發出後，也引發大批網友回應「真的超敬業，不像其他網紅都僅僅只是擺拍」、「這我真的不敢吃…妳好猛」、「看妳把整隻田雞抓起來...真的佩服勇氣」、「那個紋路我真的是無法，大發瘋」。