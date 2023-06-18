3年前曾經強吻統神！蕾菈發文道歉了 「從今遠離本人及親屬」
知名遊戲實況主「亞洲統神（張嘉航）」近日開直播時跟上性騷擾話題，被粉絲問到三年前上節目時，突然被蕾菈親吻的感受，統神直接承認當下非常不舒服，也感覺被性騷擾，讓該節目的片段又被拿出檢視。對此，蕾菈也在臉書發文道歉，表示日後也會盡一切可能遠離「亞洲統神 - 張嘉航」及其親屬，避免造成任何騷擾。
記者張嘉哲/綜合報導
據悉，統神承認有感覺被蕾菈性騷擾的片段環節，是他們在三年前錄製網路節目時有投票環節，而統神將票投給蕾菈，沒想到蕾菈反應非常大，先是開心尖叫後，一把勾著統神的手，隨後直接親了下去，統神當下立刻把對方推開，甚至舉手說「不要亂碰我」，眼神從頭到尾都沒看過蕾菈一眼，主持人甚至開玩笑問「所以你也不要她親你？」統神更是連回答都沒回，直接拉回正題講遊戲規則。
對此，蕾菈發文致歉「對於三年前在節目上親吻亞洲統神 - 張嘉航臉頰，讓你感受到不舒服，以及被性騷擾，我在此鄭重道歉，因為距離節目錄製時間比較久，整個細節已經記不得了，只記得當時因爲你憂鬱的眼神，唏噓的鬍渣與拉風的臉龐ㄧ時意亂情迷，日後我也會盡一切可能遠離亞洲統神 - 張嘉航及其親屬，避免造成任何騷擾」。