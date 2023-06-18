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快訊／企鵝妹大挑戰成功了！42天走完1076公里　抵達終點畫面曝光

▲企鵝妹已經抵台灣最南端，完成這項艱難挑戰。。（圖／Twitch@Jinnytty）
▲企鵝妹已經抵台灣最南端，完成這項艱難挑戰。。（圖／Twitch@Jinnytty）

記者潘毅/綜合報導

知名南韓實況主企鵝妹數年前於台灣走紅，知名度更在近幾年邁向國際實況圈。而在今年4月23日時，企鵝妹決定實踐對粉絲的承諾，要進行「徒步走台灣本島4極點」的大挑戰，如今歷時42天，狂走了1076公里後，她終於抵達了終點站「台灣最南端」，直播當下也湧入1萬7千多世界各地的網友看著她完成此壯舉。

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▲大批粉絲在台灣最南端等待企鵝妹完成壯舉。（圖／Twitch@Jinnytty）
▲大批粉絲在台灣最南端等待企鵝妹完成壯舉。（圖／Twitch@Jinnytty）
在4月23日時，企鵝妹從宜蘭宣布自己即將開始徒步挑戰，要走完灣本島4極點。起初她預計要行走的距離是634公里，但中途遇到各種事件，還多加了走到南投縣的行程，並在當地救援了浪犬Gina，還有去了許多原本沒在最初計畫中的觀光地點，也讓她的移動路程不斷增加，早已大大超越最初預計路程。

▲有皮卡丘與青蛙在台灣最南端，等待企鵝妹。（圖／Twitch@Jinnytty）
▲有皮卡丘與青蛙在台灣最南端，等待企鵝妹。（圖／Twitch@Jinnytty）
直到6月14日當天，企鵝妹從屏東東港走到枋山的路程上，就已經走了1000公里，當時直播湧入大量贊助斗內，甚至還有屏東朋友精心安排了煙火秀，直接在企鵝妹面前施放，讓她驚呼連連。

▲企鵝妹抵達台灣最南點的意象標誌後，開啟地圖查看自己走的所有路程。（圖／Twitch@Jinnytty）
▲企鵝妹抵達台灣最南點的意象標誌後，開啟地圖查看自己走的所有路程。（圖／Twitch@Jinnytty）
企鵝妹今（18）日中午時就已經抵達墾丁海邊，體驗過一系列水上活動後，繼續展開旅程。稍早17點16分，企鵝妹正式抵達台灣最南端的鵝鑾鼻燈塔，現場已經有大批粉絲到場等待，甚至還有人幫忙拉上紅線，讓企鵝妹穿過，這段旅程與挑戰正式完成！

企鵝妹抵達瞬間影片點此

17:55更新）

企鵝妹穿過鵝鑾鼻燈塔的終點線後，又繼續啟程行走，約在5點50分左右，抵達「台灣最南點意象標誌」，最終走了1076.03公里，為這趟旅程畫下完美句點。

▲企鵝妹抵達鵝鑾鼻燈塔終點後，還額外走到了台灣地理最南點的意象標誌。（圖／Twitch@Jinnytty）
▲企鵝妹抵達鵝鑾鼻燈塔終點後，還額外走到了台灣地理最南點的意象標誌。（圖／Twitch@Jinnytty）

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