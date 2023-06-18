企鵝妹旅程還有番外篇！明天要見「可愛女兒」一面 粉絲嗨翻了
南韓實況主企鵝妹在今（18）日正式達成「徒步走台灣本島4極點」的大挑戰，最終她花了42天走了1076公里，經過無數的台灣的景點，更讓許多台灣粉絲，對於台灣有嶄新的認識。因此這趟大冒險結束後，也有不少人表示相當捨不得，但企鵝妹也大喊要這些粉絲別哭，因為旅程還有番外篇(DLC)，明天更將直接去見這趟環島旅程中，遇見的「最重要的她」一面。
記者潘毅/綜合報導
企鵝妹今日下午正式完成徒步走完台灣4極點的挑戰後，也開心表示「我終於可以坐車了！」在與粉絲互動完之後，也搭車前往今日合照地點「小灣酒吧」。企鵝妹還與一種粉絲開心在沙灘上玩仙女棒，甚至還在酒吧時霸氣大喊要請現場所有人喝這一攤。
之後企鵝妹又前往當地夜市逛了一輪，她也在結束直播前也有些哽咽，但仍堅定表示旅程還沒結束，6月19日到21日都還有表定在台灣的行程，而明（19）日她更要直接前往南投「九九峰動物樂園」，去探望自己的狗女兒「Gina」一面。
而企鵝妹與Gina的緣分，則要追溯到5月22日那天，當時企鵝妹還在從南投前往彰化的路程上，沒想到在彰化員林時，發現路邊有一隻黃棕色的瘦弱流浪犬，牠身上有皮膚病的症狀，再加上天色漸暗，讓企鵝妹決定抱起Gina，尋找動物醫院治療，後續Gina也被企鵝妹曾去的南投「九九峰動物樂園」收留，成為園區的一份子。