蕾菈強吻統神道歉無用！「2句話」遭罵爆 他直播早看透一切
知名遊戲實況主「亞洲統神（張嘉航）」近日開直播時跟上性騷擾話題，被粉絲問到三年前上節目時，突然被蕾菈親吻的感受，統神直接承認當下非常不舒服，也感覺被性騷擾，引起話題。對此，蕾菈在18日發文向統神道歉，但是因道歉文內容還在開玩笑，甚至有不少男粉絲認為蕾菈很幽默、這波挺蕾菈，讓不少網友感到相當傻眼，認為統神應該直接去提告。事實上，也應證了統神在直播上說的「男女有別，性騷擾這東西就是對女生比較有利，有時候真的沒辦法」。
記者張嘉哲/綜合報導
對於三年前曾經在節目強吻統神一事，蕾菈日前發文致歉「對於三年前在節目上親吻亞洲統神 - 張嘉航臉頰，讓你感受到不舒服，以及被性騷擾，我在此鄭重道歉，因為距離節目錄製時間比較久，整個細節已經記不得了，只記得當時因爲你憂鬱的眼神，唏噓的鬍渣與拉風的臉龐ㄧ時意亂情迷，日後我也會盡一切可能遠離亞洲統神 - 張嘉航及其親屬，避免造成任何騷擾」。
就是該句道歉文形容統神的長相之後，還稱自己當時是「意亂情迷」，讓不少人感覺蕾菈道歉態度輕浮，還想以開玩笑的口吻帶過，甚至有不少男粉絲留言力挺蕾菈的言論，讓不少網友超傻眼表示「如果現在那些被質疑騷擾的男生也用這種態度道歉，應該被轟到起飛吧？」、「如果性別對調，這種道歉內容一定被罵爆」、「不懂為什麼這種道歉內容還有人在挺.....真的不要這樣子，支持統神提告」、「前陣子自己才在聊網路霸凌，這什麼道歉文？根本欠人家提告。」
而事實上，統神上回直播時，就講出內心話表示「憑良心講，男生真的比較吃虧，不然女生有時候摸我肚子、胸部及屁股，你覺得你去告她，法官會判嗎？如果你是個男生去摸女生屁股，你一定被告，絕對100%，有的時候就是這樣，男女有別，性騷擾這東西就是對女生比較有利，有時候真的沒辦法」面臨到蕾菈這波開玩笑的道歉，還有許多人當笑話看待，的確不難看出兩性平等的觀念有多失衡。