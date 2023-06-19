蕾菈強吻統神原因曝光！她公布「私訊內容」　還原當年錄影現場

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蕾菈提到「我私底下也有和統神夫婦道歉過了，他們也沒有要追究的意思，不知道這樣的回應有消除你的疑慮跟不舒服嗎？」讓該網友表示「當初只看兩部影片內容，文章截圖確實很容易讓人覺得妳很隨便，看了妳的回覆後有比較能了解一點。也覺得妳願意開這個問答回覆各方意見很勇敢，祝妳事業愈來愈好，加油」。
對於三年前曾經在節目強吻統神一事，蕾菈日前發文致歉「對於三年前在節目上親吻亞洲統神 - 張嘉航臉頰，讓你感受到不舒服，以及被性騷擾，我在此鄭重道歉，因為距離節目錄製時間比較久，整個細節已經記不得了，只記得當時因爲你憂鬱的眼神，唏噓的鬍渣與拉風的臉龐ㄧ時意亂情迷，日後我也會盡一切可能遠離亞洲統神 - 張嘉航及其親屬，避免造成任何騷擾」。
不少觀眾認為，若當年蕾菈有道歉也獲得原諒的話能夠理解，不過面對當今台灣MeToo事件延燒，當統神重提此事時，蕾菈的道歉文態度不應該選擇「開玩笑的語氣」，因為對於多數人來說，這是非常嚴肅的議題，加上顛覆了最近「女指控男性騷的事件印象」，認為蕾菈身為公眾人物，還是應該要虛心鄭重道歉。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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