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蕾菈強吻統神原因曝光！她公布「私訊內容」　還原當年錄影現場

▲統神日前直播提到自己三年前上節目時遭蕾菈強吻，當下感覺不舒服，有被性騷擾的感覺。（圖/蕾拉、統神臉書）
▲統神日前直播提到自己三年前上節目時遭蕾菈強吻，當下感覺不舒服，有被性騷擾的感覺。（圖/蕾拉、統神臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

知名遊戲實況主「亞洲統神（張嘉航）」近日開直播時揭露當年錄節目內幕，表示當時被蕾菈親吻的感受「非常不舒服」，感覺被性騷擾，引起話題。對此，蕾菈也在18日發文向統神道歉，不過態度卻引發一些爭議。不過就有網友分享在2022年時與蕾菈的私訊對話，蕾菈也在當中還原當時後的錄影現場，提及是「節目製作單位」要求的節目效果。

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根據該位網友透露，蕾菈在2022年的時候，在IG上發起問答的限時動態，於是自己便好奇詢問了「強吻統神事件」，蕾拉對此解釋「當時的確是節目要求這麼做，我才這麼做，我還記得幕後人員在鏡頭一直示意要我親他一下，但當時還很不成熟，沒有考慮過後續的問題」

蕾菈提到「我私底下也有和統神夫婦道歉過了，他們也沒有要追究的意思，不知道這樣的回應有消除你的疑慮跟不舒服嗎？」讓該網友表示「當初只看兩部影片內容，文章截圖確實很容易讓人覺得妳很隨便，看了妳的回覆後有比較能了解一點。也覺得妳願意開這個問答回覆各方意見很勇敢，祝妳事業愈來愈好，加油」。

▲網友公開與蕾菈的私訊對話，還原當時後的錄影現場。（圖/Dcard）
▲網友公開與蕾菈的私訊對話，還原當時後的錄影現場。（圖/Dcard）
對於三年前曾經在節目強吻統神一事，蕾菈日前發文致歉「對於三年前在節目上親吻亞洲統神 - 張嘉航臉頰，讓你感受到不舒服，以及被性騷擾，我在此鄭重道歉，因為距離節目錄製時間比較久，整個細節已經記不得了，只記得當時因爲你憂鬱的眼神，唏噓的鬍渣與拉風的臉龐ㄧ時意亂情迷，日後我也會盡一切可能遠離亞洲統神 - 張嘉航及其親屬，避免造成任何騷擾」。

不少觀眾認為，若當年蕾菈有道歉也獲得原諒的話能夠理解，不過面對當今台灣MeToo事件延燒，當統神重提此事時，蕾菈的道歉文態度不應該選擇「開玩笑的語氣」，因為對於多數人來說，這是非常嚴肅的議題，加上顛覆了最近「女指控男性騷的事件印象」，認為蕾菈身為公眾人物，還是應該要虛心鄭重道歉。

▲知名遊戲實況主「亞洲統神（張嘉航）」近日開直播時，坦言過去上節目被蕾菈強吻感到不舒服。（圖/YT@浪PLAY）
▲知名遊戲實況主「亞洲統神（張嘉航）」近日開直播時，坦言過去上節目被蕾菈強吻感到不舒服。（圖/YT@浪PLAY）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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