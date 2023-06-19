台北租房=幫房東繳房貸？達人精算租與買差異 破迷思：反而超省
租房真的是在幫房東繳房貸嗎？一名男網友透露身邊有同事在台北市租房子，可以睡到上班前10分鐘再起床，但月租要1萬元，等於一年就要12萬，認為一年幾乎1/3時間都像是在做白工。對此，知名房仲李昌鵬以台北中山區三房舉例，精算「租的」與「買的」差異，揭露殘酷事實，他認為其實「租房反而是低成本投資」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO日前在Dcard發文「台北租房是不是都在幫房東繳房貸」，表示羨慕同事月花1萬元在松山區租房，租屋處離公司只要10分鐘路程，「自由的感覺+省下通勤時間，不自覺非常羨慕」，考慮也要搬出來住，但又覺得年繳12萬元租金，等於一年有1/3都在做白工，「難怪大家說在台北租房，都是在幫房東繳房貸」。
對此，知名房仲李昌鵬在其著作《破解黑心話術【購屋超級攻略】》書中分享，他在台北市中山區租屋，該區捷運附近的電梯大樓，每坪售價約90萬元，以一間不含車位的三房40坪來算，總價約3600萬元。
如果，他為了「根的感覺」決定買房，那麼3600萬元的房子，如果分30年來繳房貸的話（利率抓1.6%就好），他至少得先拿出720萬的頭期款與72萬的仲介費，再加上其他稅務，自備款要800萬，而且每個月要支出約11萬的房貸（本金加利息）。
但以該區三房的租金行情來看，平均租金大概落在3萬5000元至4萬元，若以3萬8000計算，改用「租的」每月只要3萬8000元的房租成本就能使用，相較於用「買的」，月支出則是11萬房貸，兩者每個月就相差了7萬2000元的驚人現金流。
更別說用買的，還得先拿出一筆辛苦積攢十多年的800萬存款就這樣Allin了，「遇到更好的投資機會我也沒錢去把握，也別想創業或出國進修了。」但選擇用租的，口袋不但保有這800萬的存款，壓力輕了不少、抗風險的能力也不會脆弱，也有機會靠這800萬賺到更多的本金。