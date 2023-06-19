MeToo延燒！客戶伸鹹豬手怎麼辦？3招反職場性騷　老闆漠視下場曝

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「打工摔破盤子，主管說再犯一次就扒光我衣服，這算職場性騷擾嗎？」、「公司同事，每次問問題整個貼到我肩膀上，覺得被卡油不舒服。」怎樣才構成職場性騷擾？根據《性別工作平等法》規範，只要具有性意味或性別歧視的言辭或行為，造成敵意性、脅迫性、冒犯性的工作環境，導致侵犯或干擾人格尊嚴、人身自由或影響工作表現，即為職場性騷擾。
日前有新鮮人透過104人力銀行「現在換我問」的活動，提出「如果客戶對我伸鹹豬手，公司會怎麼處理？」對此，104人力銀行提出「職場反性騷」三步驟：
1、當下拒絕：一個人獨自忍耐，問題不會解決，性騷擾的狀況也不會改善，必須要明確向對方表示自己所嫌惡的事，勇敢制止；若擔心「權勢」性騷，當下可保持距離、藉口離開，或透過他人表達並轉告，隱忍姑息無法解決問題。
2、紀錄存證：明確記錄事件經過、發生的時間、地點、對象等重要資訊，同步也可找信賴的對象諮詢。
3、申訴告發：不要擔心被貼上是麻煩製造者的標籤，或覺得丟臉，勇敢向工作單位、或者警察局婦幼隊等機構申訴。
104資訊科技法務長蘇宏文律師表示，一旦啟動調查，若需輔導或醫療，企業應協助轉介專業機構，給予完善保障，避免當事人繼續處於有受性騷擾疑慮的工作環境中。若企業未妥善處理，當事人可檢具相關事證，向勞工行政主管機關，如台北市勞動局或台北市社會局申訴，經查證屬實，依法處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並公布雇主姓名或名稱。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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