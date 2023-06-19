企鵝妹到墾丁換泳裝下海！爽玩水上活動　一聽「實際收費」超驚訝

MeToo延燒！客戶伸鹹豬手怎麼辦？3招反職場性騷　老闆漠視下場曝

▲遇職場性騷擾該怎麼辦？客戶伸鹹豬手，公司會處理嗎？人力銀行公開「職場反性騷」3步驟。漠視不理的雇主最重可處50萬罰鍰，並公布姓名。（示意圖／取自Pexels）
▲遇職場性騷擾該怎麼辦？客戶伸鹹豬手，公司會處理嗎？人力銀行公開「職場反性騷」3步驟。漠視不理的雇主最重可處50萬罰鍰，並公布姓名。（示意圖／取自Pexels）

記者徐銘穗/綜合報導

「我們不要就這樣算了好不好！」台灣#Me Too性騷風暴延燒，有新鮮人求職時直白提問「如果客戶對我伸鹹豬手，公司會怎麼處理？」人力銀行公開「職場反性騷」3步驟，若企業未採取積極有效措施，最重可處50萬元罰鍰，並公布姓名

我是廣告 請繼續往下閱讀
104人力銀行日前公開調查數據，「女性在職場上容易遭遇哪些瓶頸？」31.2%的女性受訪者勾選「職場性騷擾」、30.2%的女性受訪者勾選「人際互動的性別潛規則，例如特殊應酬場合、父權式命令、黃色笑話等」。

▲遇職場性騷擾要勇於求助。（示意圖／取自Pexels）
▲遇職場性騷擾要勇於求助。（示意圖／取自Pexels）
「打工摔破盤子，主管說再犯一次就扒光我衣服，這算職場性騷擾嗎？」、「公司同事，每次問問題整個貼到我肩膀上，覺得被卡油不舒服。」怎樣才構成職場性騷擾？根據《性別工作平等法》規範，只要具有性意味或性別歧視的言辭或行為，造成敵意性、脅迫性、冒犯性的工作環境，導致侵犯或干擾人格尊嚴、人身自由或影響工作表現，即為職場性騷擾

日前有新鮮人透過104人力銀行「現在換我問」的活動，提出「如果客戶對我伸鹹豬手，公司會怎麼處理？」對此，104人力銀行提出「職場反性騷」三步驟： 

1、當下拒絕：一個人獨自忍耐，問題不會解決，性騷擾的狀況也不會改善，必須要明確向對方表示自己所嫌惡的事，勇敢制止；若擔心「權勢」性騷，當下可保持距離、藉口離開，或透過他人表達並轉告，隱忍姑息無法解決問題。

2、紀錄存證：明確記錄事件經過、發生的時間、地點、對象等重要資訊，同步也可找信賴的對象諮詢。

3、申訴告發：不要擔心被貼上是麻煩製造者的標籤，或覺得丟臉，勇敢向工作單位、或者警察局婦幼隊等機構申訴。

104資訊科技法務長蘇宏文律師表示，一旦啟動調查，若需輔導或醫療，企業應協助轉介專業機構，給予完善保障，避免當事人繼續處於有受性騷擾疑慮的工作環境中。若企業未妥善處理，當事人可檢具相關事證，向勞工行政主管機關，如台北市勞動局或台北市社會局申訴，經查證屬實，依法處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並公布雇主姓名或名稱。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

更多「台版MeToo事件」相關新聞。

宥勝也爆襲胸女助理！台灣MeToo道歉名單懶人包　認錯臉孔全紀錄

韓國「#MeToo」狂燒！震撼彈一樁接一樁　輕生的政治明星與N號房

當我們談論「#MeToo」，我們在談論什麼？MeToo運動的興起與演變

「#MeToo」起點是他！金牌製片人竟是性侵魔　權勢性侵的代表案例

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀